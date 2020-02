Examen des avantages et des inconvénients des Lakers signant les serveurs Dion

L’idée que les Lakers de Los Angeles signent Dion Waiters est celle qui a divisé de nombreux fans après qu’il a été annoncé que l’équipe le rencontrerait le 2 mars.

Le talent global des serveurs n’a jamais été remis en question, mais ce qu’il apporte à la table et si cela est largement supérieur à ce qui est déjà sur la liste de l’équipe est une autre question.

Ce que les serveurs apportent, c’est la possibilité de marquer le ballon de basket et de créer son propre coup. Après LeBron James et Anthony Davis, les Lakers n’ont pas autant de véritables buteurs en tête-à-tête, en particulier avec Kyle Kuzma qui a tant de mal et Waiters aiderait à atténuer cela.

De plus, Waiters est un solide meneur de jeu capable de créer pour les autres. Il n’est pas un meneur naturel, mais a en moyenne 4,6 passes décisives par 36 minutes lors de son dernier arrêt avec le Miami Heat – une note plus que suffisante. Il a également tiré 36,8% à partir de la plage de trois points avec le Heat, un autre nombre supérieur à la moyenne qui pourrait bénéficier à une équipe des Lakers qui a encore besoin d’un tir fiable.

Le trait le plus attrayant des Waiters, cependant, est sa ténacité et son intrépidité. Il est l’un de ces acteurs qui croit fermement qu’il est le meilleur joueur sur le terrain à tout moment. Dans le moule de J.R.Smith, Jason Terry et Nick Young, ce niveau de confiance peut de bon augure sur les plus grandes scènes des éliminatoires de la NBA lorsque de nombreux joueurs se retirent des projecteurs. Les serveurs ne reculent devant personne et peuvent fournir cette force et cette énergie qui sont parfois inestimables.

Mais avec tout le bien que les serveurs peuvent potentiellement apporter, est-ce supérieur à ce que les Lakers ont déjà?

En regardant la rotation actuelle des gardes de l’équipe d’Avery Bradley, Danny Green, Rajon Rondo, Alex Caruso et Kentavious Caldwell-Pope, il est difficile de dire que c’est un oui retentissant. Les serveurs sont bons dans certains domaines, mais on a l’impression que les Lakers ont déjà de meilleures options en main dans chaque domaine.

Waiters est un tireur plus fiable que Caruso ou Rondo, mais certainement pas au niveau de Caldwell-Pope ou Green. C’est un solide défenseur, mais Green et Caruso sont probablement en avance sur lui dans ce domaine également. En tant que meneur de jeu, Rondo le fait battre et on pourrait dire que Caruso fait de même.

Même en ce qui concerne l’expérience des séries éliminatoires et quelqu’un qui a joué sur cette immense scène, Rondo, Green et même Quinn Cook ont ​​beaucoup plus d’expérience que celle des serveurs.

Le seul domaine où les serveurs ont un net avantage est la possibilité de créer son propre plan. Aucun des gardes susmentionnés n’est de vrais buteurs et les serveurs pourraient apporter quelque chose à ce sujet, mais son manque d’efficacité est préoccupant. Il est un tireur de carrière de 41,2% sur le terrain et n’a jamais dépassé 43,3% de tir au cours d’une saison.

L’argument peut certainement être avancé que, même si les Lakers ont de meilleures options dans chaque catégorie individuelle, ils peuvent ne pas présenter le package complet que les serveurs apportent, mais cela peut ne pas être suffisant pour le faire entrer – surtout quand on se souvient que les Lakers devraient libérer quelqu’un pour fais le.

La chimie de cette équipe est excellente et les Lakers doivent faire très attention à ne pas trop la déranger. Les serveurs ont déjà eu de nombreux problèmes hors terrain au cours de la saison 2019-2020 de la NBA (n’apparaissant que dans trois matchs) et sans parler de son historique de blessures qui l’a conduit à ne pas jouer dans plus de 46 matchs chacune des trois dernières saisons.

Les Lakers sont avisés d’explorer toutes leurs options potentielles pour améliorer cette équipe pour les éliminatoires de la NBA 2020 et Waiters est l’une des meilleures disponibles.

Cependant, il est difficile de l’imaginer apporter quelque chose de bien meilleur que ce que l’équipe a déjà en interne et avec les problèmes de chimie potentiels, il peut être une personne qui mérite de rester à l’écart.