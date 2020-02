Examen du méga accord à quatre équipes entre les Rockets, les Hawks, les Wolves et les Nuggets – The Athletic

Note de l’éditeur: Ci-dessous est une conversation entre trois des analystes de la NBA de l’Athletic avec différentes spécialités. Seth Partnow (analytics), Sam Vecenie (draft / scouting NBA) et Danny Leroux (CBA / plafond salarial) discutent et décomposent les échanges de mardi entre Houston, Atlanta, Minnesota et Denver.

L’échange

Houston Rockets

Métiers: Clint Capela, Nene, Gerald Green et choix de première ronde 2020

Reçoit: Robert Covington, Jordan Bell et le choix de deuxième ronde des Warriors en 2024

Atlanta Hawks

Métiers: choix de première ronde de Brooklyn en 2020, Evan Turner et deuxième des Warriors en 2024

Reçoit: Clint Capela et Nene

Minnesota Timberwolves

Métiers: Robert Covington, Shabazz Napier, Jordan Bell, Keita Bates-Diop, Noah Vonleh

Reçoit: Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Jarred Vanderbilt, Evan Turner, premier tour de Brooklyn 2020 …

.