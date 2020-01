examinant les difficultés des Sixers loin de chez eux

Les Philadelphia 76ers ont une fiche de 25-15 après 40 matchs dans une longue saison NBA. C’est un bon début pour n’importe quelle équipe, mais les Sixers n’ont pas été construits pour être simplement solides, ils ont été conçus pour être des prétendants au championnat NBA. C’est toujours le cas pour eux, mais il y a des lacunes auxquelles cette équipe doit faire face au cours de la saison.

L’un de ces gros problèmes est leur lutte sur la route. L’équipe a perdu cinq matchs de suite sur la route et ils sont à 7-13 du Wells Fargo Center contre 18-2 à domicile. Il existe des chiffres clés qui expliquent pourquoi ils luttent autant sur la route et ce sont des chiffres qui doivent être inversés pour passer à l’étape suivante.

La défense

Les Sixers sont conçus pour gagner des matchs défensifs. C’est pourquoi ils sont sortis et ont fait venir Al Horford et Josh Richardson pour rejoindre les piliers défensifs Joel Embiid et Ben Simmons et pour la plupart, cela a fonctionné. Les Sixers sont sixièmes de la ligue en note défensive avec 106,1, mais sur la route, ils ont du mal à le comprendre.

Philadelphie abandonne 109,8 points par match sur la route, contre seulement 101,9 points à domicile. Ils permettent également aux adversaires de tirer 37,6% du plus profond de la route contre seulement 33,9% à domicile. Ils ont également enregistré en moyenne 2,6 rebonds en moins sur la route. Il est normal que les équipes jouent mieux à domicile que sur la route, mais les Sixers se transforment en une équipe défensive inférieure à la moyenne sur la route et cela ne peut pas se produire.

Tournage

Cette équipe des Sixers ne sera jamais confondue avec les Golden State Warriors, mais pour la saison, ils ont tiré à 35,9% de la profondeur, ce qui est bon pour la 13e place de la ligue. Sur la route, Philadelphie tire 34,4% de la profondeur contre 37,6% à domicile. Quand on considère que la moyenne de la ligue est de 35,4%, ils affichent une fois de plus des chiffres inférieurs à la moyenne dans une situation routière.

Force mentale

Celui-ci ne peut pas être mesuré par les chiffres, mais les Sixers n’ont pas été très durs sur la route par rapport à la maison. Un exemple était la défaite contre le Heat de Miami le 28 décembre alors qu’ils avaient le match en main, mais a ensuite commis une comédie d’erreurs qui leur a coûté le match en prolongation.

Cela a ensuite été suivi de la débâcle du Nouvel An en Indiana contre les Pacers lorsqu’ils ont été dominés 38-16 au deuxième trimestre, faute de réponse. Puis il y a eu la défaite de samedi contre les Mavericks de Dallas, où ils ont été dominés 68-41 en seconde période. Les Sixers doivent avoir la force mentale de se battre à travers ces courses comme ils le font à la maison où ils ont prouvé qu’ils peuvent rebondir et réagir.

À l’heure actuelle, Philadelphie est le 5e tête de série de la Conférence de l’Est, ce qui signifie qu’ils n’auraient pas d’avantage sur le terrain à domicile en séries éliminatoires. Maintenant, évidemment, beaucoup de choses peuvent changer au cours des 42 derniers matchs de la saison et ils peuvent entrer dans le top 4 de l’Est, mais ils devront éventuellement résoudre ce problème de route. Que se passera-t-il en séries éliminatoires lorsqu’ils devront gagner un match sur route critique pour sauver leur saison? Les preuves indiquent actuellement qu’elles ne pourront pas le faire.

