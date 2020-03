examinant l’impact complet et polyvalent de Tobias Harris pour Sixers

Les Philadelphia 76ers ont fait un pas à la date limite des échanges de la saison 2018-19 pour déplacer le jeune tireur prometteur Landry Shamet vers les Los Angeles Clippers pour acquérir Tobias Harris. Le mouvement a été rencontré avec une certaine confusion, car la plupart croient que Shamet a un brillant avenir dans la ligue tandis que Harris devait être un agent libre pendant l’intersaison.

La morte-saison est arrivée et les Sixers ont dû prendre des décisions en libre agence en ce qui concerne Harris et Jimmy Butler. Bien sûr, Butler est parti pour le Miami Heat et les Sixers ont dû offrir à Harris une somme de 180 millions de dollars sur 5 ans. Il aurait été horrible pour l’organisation de laisser Butler partir et de perdre Harris également. C’était la position dans laquelle se trouvait la franchise.

L’accord pour Harris a été très critiqué car il s’agit d’une somme d’argent considérable pour un gars qui n’a jamais fait de match des étoiles. Cependant, Harris a définitivement fait sa part pour cette équipe.

Harris a été invité à faire beaucoup de choses en attaque cette saison. Il devait essentiellement remplacer à la fois le tir de JJ Redick et le butage du temps de crise de Butler. Il ne sera jamais près d’être le tireur de Redick, mais il tire 39,2% sur des sauteurs de rattrapage et c’est ce qu’il doit faire beaucoup plus dans cette attaque pour créer de l’espace.

Il tire également à 36,2% de la profondeur de la saison et il a amélioré le nombre au fil de la saison. Il a tiré un putride de 28,3% depuis le plus profond de novembre, mais il est ensuite passé à 37,8% en décembre, 38% en janvier, puis à 41,7% en février. Il tirait 35,5% en mars avant la suspension de la saison.

Il a également démontré sa capacité à clôturer les matchs et à faire des jeux avec rien. Un exemple est un affrontement avec les New York Knicks en janvier avec le match en jeu et il a transformé un jeu interrompu en un triple pour aller de l’avant. Le jeu était censé être pour Josh Richardson, mais lorsque les Knicks l’ont bloqué, Harris a fait la bonne lecture et a réussi à marquer un pointeur à 3 points pour la tête.

Il a également forcé un revirement sur la possession des Knicks qui a suivi pour mettre le dernier clou dans le cercueil. Sa cote défensive est de 109 sur la saison, ce qui est sa meilleure performance depuis la saison 2016-17.

Il peut également marquer de différentes manières. C’est un joueur physique qui peut ignorer le contact et obtenir un seau par la poste. Il tire 58,4% sur des tirs à moins de 10 pieds du panier et lorsqu’il est obligé de faire plusieurs dribbles, il peut marquer efficacement. Il tire 47,9% quand il a pris sept dribbles ou plus.

Parallèlement à son impact sur le sol, Harris a eu un impact énorme car il est devenu l’un des leaders de cette équipe. Il a pris les deux recrues Matisse Thybulle et Marial Shayok sous son aile, les deux joueurs ayant été très appréciés.

Il a également fait un pas en avant pour aider à organiser les activités de l’équipe sur le sol pour essayer de promouvoir la chimie de l’équipe.

Je veux juste que nous nous comprenions vraiment. J’ai l’impression que plus nous nous rapprochons en tant que groupe en dehors du basket-ball, nous aurons tendance à nous battre plus fort pour votre frère que vous pouvez comprendre. Il y a des hauts et des bas tout au long d’une saison, donc juste pour être transparent les uns avec les autres et communiquer, je pense que beaucoup de ces choses se produisent au sol.

Harris vaut-il vraiment 180 millions de dollars? Probablement pas, mais c’est le type de gars qui peut vraiment rassembler une équipe aux deux extrémités du terrain. Il peut avoir un impact positif et, n’ayant que 27 ans, il peut continuer à devenir un joueur plus équilibré. Ce n’est pas comme s’il avait fini de grandir en tant que joueur ou quoi que ce soit. Il reste encore du temps.

Espérons que Harris et les Sixers continueront d’avoir cette chance au cours de la saison 2019-2020.

