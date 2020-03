Expliquer le chant des sirènes de la classe des agents libres 2021 – The Athletic

L’argumentaire de vente pour la catégorie d’agent libre 2021 est fort car il commence tout en haut. Il existe une multitude de talents de superstars qui incluent les pierres angulaires de la franchise dans leurs primes, ce qui est extrêmement rare, même dans la NBA moderne.

Giannis Antetokounmpo, MVP en titre et qui répètera probablement, serait la tête d’affiche de toute intersaison, mais le Grec Freak se démarque encore plus car il peut frapper sans restriction avant son 27e anniversaire. Les candidats MVP de bonne foi arrivent rarement sur le marché libre et il est encore plus exceptionnel d’en voir un disponible alors que ses meilleures années pourraient être en avance sur lui.

Le MVP Kawhi Leonard, finaliste en titre, pourrait le rejoindre et a ses propres références ridicules. Alors que Leonard vient d’avoir 30 ans avant l’aube de 2021, son jeu devrait bien vieillir aux deux extrémités du sol et il existe déjà des bonnes pratiques établies pour prendre soin de son corps. Le coéquipier de Clippers Paul George a également une option de joueur pour 2021-2022, de sorte que …

