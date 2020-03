Explorer le programme officiel du jeu AA McDonald’s de LeBron en 2003

J’ai assisté au match All-American McDonald’s 2003. J’ai également acheté un programme que j’ai encore en quelque sorte. La vitrine marquante du lycée mettant en vedette LeBron James cette année-là a eu lieu au Gund Arena de Cleveland. Jay-Z était assis à côté de la maison.

Après avoir regardé la diffusion des images de cerceaux All-American de McDonald’s diffusées sur ESPN ce week-end, je me suis souvenu que le programme officiel de ce match était dans mon sous-sol. C’est une excellente lecture de cover-cover-cover. Ce qui suit est du profil de joueur de LeBron James à la page 64 de ce programme.

“Il n’est pas facile d’être le lycéen le plus ciblé du pays et de mener votre équipe au classement n ° 1”, lit le profil de LeBron dans le programme officiel du jeu All-American de McDonald’s à partir de 2003.

«James a fait ses débuts sur ESPN avec une excellente performance contre le n ° 1 Oak Hill Academy alors qu’il a marqué 31 points, abattu 13 planches et récolté six passes décisives. James a été nommé Joueur de l’Ohio de l’année pour trois saisons consécutives.

«Sa capacité de dépassement pour sa taille est ce qui le distingue des autres attaquants. James peut marquer à volonté mais affiche également son altruisme sur le terrain. James a récolté en moyenne 29 points, 8,3 rebonds et 11 passes décisives chez les seniors.

«Avec une capacité de saut remarquable et une première étape qui fige les défenseurs, James a montré pourquoi il est considéré comme le meilleur joueur de préparation au pays. LeBron a remporté un titre d’État sa première année et a ensuite conduit son équipe à une saison invaincue et un deuxième titre consécutif sa deuxième année. “

Le profil de joueur de Chris Paul, un ami proche et futur membre du Temple de la renommée, se trouve à la page 67. La légende du West Forsyth High School de Clemmons, en Caroline du Nord, est considérée comme un «meneur de jeu pur» et un «leader constant». L’engagement de Wake Forest était également membre de l’équipe East All American aux côtés de James.

Shannon Brown, Von Wafer, Aaron Brooks, Kris Humphries, Kendrick Perkins, Leon Powe, Charlie Villanueva et Luol Deng comptent parmi les futurs futurs joueurs de la NBA qui ont participé au match All-American McDonald de LeBron.

Ce qui suit est extrait de la page 71 du programme qui récapitule le jeu américain de Michael Jordan de 1981 ainsi que d’autres tout au long de l’histoire de l’événement.

“Le McDonald’s All American Game a créé des souvenirs vivants pour tous ses anciens participants, y compris les stars actuelles de la NBA Michael Jordan (81), Shaquille O’Neal (89), Grant Hill (90), Jason Kidd (92), Kevin Garnett (95 ), Elton Brand (97) et Kobe Bryant (96).

“De nombreux souvenirs attendent également les stars du lycée en compétition ce soir au Gund Arena lors du All American Game 2003 de McDonad. Au fil des ans, les fans ont eu droit à du basket-ball spectaculaire de la part de nombreuses stars universitaires et professionnelles d’aujourd’hui.

“Voici les synopsis des précédents Jeux All American de McDonald’s, à commencer par le concours inaugural pour garçons en 1978 et le concours pour filles en 2002.”

La page 73 résume le match de Jordan à Wichita.

«Une équipe opprimée de l’Est a remporté un thriller 96-95 lorsque Michael Jordan a frappé les deux bouts d’un contre un avec 11 secondes à jouer. Aubrey Sherrod de l’Ouest et Adrian Branch de l’Est ont partagé le prix en bois.

«Blanch, qui a joué au Maryland, a marqué 24 points. Sherrod a marqué 19 points devant les fans de sa ville natale pour partager les honneurs du meilleur buteur de l’Ouest avec Bobby Lee Hurt. Chris Mullin, membre de la Dream Team et légende de Golden State, a inscrit deux points pour l’Est.

«Michael Jordan et Milt Wagner ont ensuite été membres des champions nationaux de la NCAA: Jordan avec l’Université de Caroline du Nord et Wagner à l’Université de Louisville. La Jordanie a également remporté six championnats de la NBA avec les Chicago Bulls et a été nommé l’un des 50 meilleurs joueurs de la NBA. “

LeBron devancerait Shannon Brown pour remporter le championnat de slam dunk ce week-end. Puis, devant une foule record d’un peu moins de 20 000 fans à l’intérieur de la Gund Arena, James a marqué 27 points tout en menant l’Est vers une victoire de 15 points. Il a également récolté sept passes et récolté sept rebonds tout en remportant les honneurs du MVP.

“Je ne pense même pas au prochain match des étoiles”, a déclaré LeBron avec un sourire, lorsqu’on lui a demandé s’il se préparait déjà pour la NBA, selon l’Associated Press. “J’essaie juste de m’amuser avec mes coéquipiers et de profiter de cette dernière victoire.”

