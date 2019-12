Explorez l'histoire complète des performances du jour de Noël par LeBron James

LeBron James a en moyenne 26 points, huit rebonds et six passes décisives lors de 13 apparitions le jour de Noël tout au long de sa carrière en NBA. Tout en jouant contre des équipes comme Orlando Magic, Miami Heat, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder et Golden State Warriors, LeBron a été à la tête du chapiteau de la saison régulière lors d'affrontements très attendus avec le Temple de la renommée comme Tracy McGrady, Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Kobe Bryant, Kevin Durant et Stephen Curry. Cette année, son équipe des Lakers rencontrera son rival de crosstown Kawhi Leonard et les Los Angeles Clippers dans le plus grand match de saison régulière de l'année.

LeBron se prépare à affronter les Clippers en tant que propriétaire d'un record de 9-4 à Noël. Flanqué de Paul George, le groupe de Leonard de Los Angeles représente la plus grande menace d'éliminer potentiellement les Lakers lors des éliminatoires de la Conférence Ouest cette saison. Ils ont également remis à l’équipe du LeBron une défaite lors de la première soirée pour commencer l’année. Pour préparer cette confrontation de superstar à L.A., nous avons compilé l’histoire complète des performances de LeBron le jour de Noël, date à laquelle il a perdu 34 points en tant que recrue de 18 ans avec les Cavaliers de Cleveland.

2003: Cleveland Cavaliers (9-19) à Orlando Magic (7-22)

Adversaire de marque: Tracy McGrady

But: Cleveland perd 113-101

Statistiques LeBron: 34 points, 6 passes décisives, 2 rebonds

LeBron James avait 18 ans et 360 jours lorsqu'il a fait ses débuts le jour de Noël sur la scène NBA. Lors du match de 2003 avec Tracy McGrady et Orlando Magic, LeBron a marqué 34 points tout en récoltant six passes. Ce total de points est actuellement le plus de points jamais marqués par une recrue lors d'un match du jour de Noël selon Basketball Reference.

Avant la liste des compétitions de cette année, il y avait 444 recrues NBA qui ont joué à Noël depuis 1963. Aucune de ces recrues n'a marqué autant de points que LeBron à Orlando. Malgré l'effort historique de James, les Cavaliers perdraient le match par 12. McGrady a mené tous les marqueurs avec 41 points pour 11 passes et huit rebonds.

"Il n'a pas 18 ans", a déclaré McGrady à propos de LeBron après le match. "Peut-être pas. S'il continue de travailler dur et de rester affamé, cela peut être moche. C'est effrayant à quel point il peut être bon. Regardez-le, mec. L'équilibre qu'il a sur le terrain de basket. La confiance. Il a ce fanfaron. "



2007: Miami Heat (8-19) aux Cleveland Cavaliers (12-16)

Adversaire de marque: Dwyane Wade

But: Cavs gagne 96-82

Statistiques LeBron: 25 points, 12 passes décisives, 6 rebonds

LeBron James a rencontré son bon ami et collègue de la classe de repêchage de 2003, Dwyane Wade, le jour de Noël 2007 lorsque le Miami Heat s'est rendu à Cleveland. À l'époque, Miami était ancré à l'intérieur par Shaquille O’Neal qui avait aidé Wade à remporter le championnat NBA 2006 et le MVP de la finale.

LeBron marquerait 25 points dans le concours tout en distribuant 12 passes décisives par rapport à un seul chiffre d'affaires. Wade a offert 22 points et huit passes mais a perdu contre les Cavs de LeBron par 14. Shaq a marqué 13 points et saisi neuf rebonds tandis que Drew Gooden a marqué 18 et a récolté neuf planches pour soutenir James.

"Quand nous jouons en défense, nous sommes une très bonne équipe", a déclaré James après la victoire. «Quand nous ne le faisons pas, nous n’avons pas l’air aussi bien – aussi simple que cela. Aujourd'hui a été une bonne étape. »



2008: Washington Wizards (4-24) aux Cleveland Cavaliers (24-4)

Adversaire de marque: Antawn Jamison

But: Les Cavaliers gagnent 93-89

Statistiques LeBron: 18 points, 6 passes décisives, 5 rebonds

LeBron James et ses Cleveland Cavaliers possédaient un record de 24-4 qui était légèrement meilleur que les Lakers de Los Angeles 2019-2020 avant leur match de Noël contre les Washington Wizards en 2008. Les Wizards, dirigés par Antawn Jamison, possédaient une marque directement opposée de 4-24. Mais malgré le fait que les Cavs soient de grands favoris à domicile, cette compétition entre les deux équipes qui s'étaient récemment rencontrées en playoffs reviendrait au buzzer final.

LeBron n'a marqué que 18 points tout en distribuant six passes décisives et en récupérant cinq rebonds dans l'un des efforts statistiques les plus faibles de sa carrière de Noël. James a néanmoins réussi quand il importait le plus, marquant neuf de ces points au quatrième quart pour faire juste assez pour assurer une victoire de quatre points. Jamison a mené tous les marqueurs avec 28 pour les Wizards.

"Pas joli et nous ne sommes pas satisfaits du tout", a déclaré LeBron par la suite. "Mais nous allons remporter la victoire. Aurait ruiné mon Noël si nous avions perdu. »



2009: Cleveland Cavaliers (22-8) chez Los Angeles Lakers (23-4)

Adversaire de marque: Kobe Bryant

But: Cleveland gagne 102-87

Statistiques LeBron: 26 points, 9 rebonds, 4 passes décisives

Cela aurait dû être un aperçu de la finale de la NBA 2010. Le jour de Noël 2009, Kobe Bryant et les Lakers de Los Angeles ont accueilli LeBron James et les Cavaliers de Cleveland au Staples Center pour l'une des confrontations les plus attendues de la saison. Cleveland a calmé la foule de Los Angeles en sautant à 20 points d'avance au deuxième trimestre, et s'est enfui avec une victoire convaincante.

Ron Artest a passé la majorité de la nuit à garder James qui a terminé avec 26 points, neuf passes décisives et quatre rebonds contre l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, qui a également contraint LeBron à sept revirements. Kobe a fait des choses à Kobe tout en terminant avec un sommet de 35 points pour aller de pair avec 10 rebonds et huit passes décisives pendant 45 minutes de travail stupéfiantes. Malgré la défaite, les Lakers finiront par vaincre une équipe des Celtics de Boston qui a éliminé LeBron et les Cavs des éliminatoires cette année-là en finale de la NBA.

"Il ne s'agissait pas de leur envoyer un message", a déclaré James après la victoire sur L.A. "Il s'agissait de nous envoyer un message et de voir comment nous nous rapprochons de la meilleure équipe de la NBA à ce stade."



2010: Miami Heat (22-9) chez Los Angeles Lakers (21-8)

Adversaire de marque: Kobe Bryant

But: Miami gagne 96-80

Statistiques LeBron: 27 points, 11 rebonds, 10 passes décisives

Le premier triple-double du jour de Noël de la carrière de LeBron est survenu lors de sa première apparition en tant que membre des Miami Heat. À l'approche de la liste des matchs de cette année, seuls cinq joueurs de l'histoire de la NBA ont déjà enregistré un triple double le jour de Noël. En 2010, LeBron a rejoint Oscar (qui a accompli l'exploit quatre fois), Billy Cunningham et John Havlicek en marquant 27 points, en récupérant 11 rebonds et en distribuant 10 passes décisives.

Depuis 2010, seuls Russell Westbrook et Draymond Green ont enregistré des triples doubles à Noël selon Basketball Reference. L'effort total de James, qui comprenait également un travail solide sur Kobe, s'est soldé par une victoire de 16 points pour le Heat. Bryant a terminé avec seulement 17 points sur un tir de 6 sur 16 sur le terrain.

Après avoir été interrogé sur une conversation animée que LeBron a eue avec Kobe pendant qu'il faisait du jogging ensemble sur le court dans les dernières minutes du jeu, James a répondu: "Je lui ai juste demandé ce qu'il avait pour Noël."



2011: Dallas Mavericks (0-0) au Miami Heat (0-0)

Adversaire défenseur: Dirk Nowitzki

But: Victoire de la chaleur 105-94

Statistiques LeBron: 37 points, 10 rebonds, 6 passes décisives

Un peu plus de six mois s'étaient écoulés depuis que le puissant Heat de Miami était tombé contre Dirk Nowitzki et les Mavericks de Dallas lors de la finale de la NBA 2011 avant que les deux équipes ne se rencontrent à nouveau le jour de Noël de la même année civile. Au cours de cette méga-revanche – le premier des cinq matchs de la NBA Finals LeBron a participé le jour de Noël – James a explosé pour la meilleure performance le 25 décembre de sa carrière.

Ce qui a également rendu ce jeu particulier pour LeBron et l'ensemble de l'Association, c'est qu'il a servi de soirée d'ouverture pour une saison écourtée. C'était la première fois que le monde de la NBA voyait LeBron depuis qu'il avait lutté lors de la pire performance de sa carrière lors de la défaite en finale contre les Mavs et il a certainement répondu.

"Nous avons essayé de jouer agressif", a déclaré LeBron après la victoire du jour de Noël pour ouvrir la saison. "Nous sommes une équipe concentrée. Nous avons eu un excellent camp d'entraînement. Nous sommes arrivés avec le même état d'esprit que nous avions lors de l'entraînement, utilisons notre vitesse et jouons avec une concentration mentale. »



2012: Oklahoma City Thunder (21-5) à Miami Heat (18-6)

Adversaire de marque: Kevin Durant

But: Miami gagne 103-97

Statistiques LeBron: 29 points, 9 passes décisives, 8 rebonds

Le jour de Noël 2012 était également une revanche des finales NBA de l'année précédente pour LeBron James et son Miami Heat. Cette fois, c'était contre une équipe d'Oklahoma City Thunder dirigée par un jeune Kevin Durant qu'ils avaient éliminé pour remporter le premier championnat de LeBron. James a presque enregistré un triple-double dans ce concours particulier en marquant 29 points, neuf passes décisives et huit rebonds. Kevin Durant a contré avec 33 points et sept planches tandis que Russell Westbrook a marqué 21 et récolté 11 rebonds.

Mais LeBron, Dwyane Wade et Chris Bosh gagneraient la victoire sur Durant et Westbrook par une marge de six points. Le Thunder n'a traîné que de deux avant le quatrième quart, mais le Heat a fait juste assez pour gagner une célébration divertissante du basketball des Fêtes.

"Les deux équipes ont vraiment joué le jeu", a déclaré Dwyane Wade à la suite de la tête d'affiche du jour de Noël. "Un excellent match de basket."



2013: Miami Heat (21-6) aux Los Angeles Lakers (13-15)

Adversaire de marque: Pau Gasol

But: Victoire de la chaleur 101-95

Statistiques LeBron: 19 points, 8 rebonds, 4 passes décisives

LeBron James n'a pas fini par rencontrer Kobe Bryant le jour de Noël en 2013. Bryant a raté ce qui aurait été le troisième et dernier opus de cet affrontement individuel emblématique sur la plus grande scène de la saison régulière et le Heat en profiterait.

Alors qu'une ligne de statistiques de 19 points et 8 rebonds fonctionnerait très bien pour la grande majorité des joueurs de la NBA, LeBron a réalisé une sortie médiocre pour lui-même personnellement lors de la victoire de six points. Pau Gasol a mené les Lakers en désavantage numérique avec 13 points et 13 rebonds mais son équipe est tombée à 13-16 cette saison avec une défaite contre Miami.

"Je savais que nous obtiendrions un bon match de leur part, et je pense que la NBA voulait un bon match", a déclaré LeBron après la victoire. "Mais ce n'est pas aussi spécial quand Kobe n'est pas là-bas."



2014: Cleveland Cavaliers (17-10) à Miami Heat (13-16)

Adversaire de marque: Dwyane Wade

But: Miami gagne 101-91

Statistiques LeBron: 30 points, 8 passes décisives, 4 rebonds

Le jour de Noël 2014, King James a secoué «LeBron» au dos de son maillot de surnom alors que les Cavaliers de Cleveland entraient en collision avec son ancienne équipe, le Miami Heat. Avec James de retour à Cleveland, les Cavaliers étaient sur le point d'obtenir finalement leur premier championnat NBA dans l'histoire de la franchise. Mais ce jeu particulier ne se déroulerait pas comme ils l'espéraient.

Malgré 30 points et huit passes décisives de LeBron, les Cavs perdraient ce match de haut niveau de 10 points à Dwyane Wade et le Heat. Wade a ouvert la voie à Miami avec 31 points, cinq rebonds et cinq passes décisives dans la victoire. Les Cavaliers ont obtenu 25 points de Kyrie Irving lors de la défaite.

"Quelques-uns des meilleurs de cette génération", a déclaré l'entraîneur des Heat, Erik Spoelstra, à propos de James contre Wade après l'épreuve de force de Noël en 2014. "Spectaculaire. J'aimerais pouvoir m'asseoir et en profiter comme un fan, parce que c'est juste du basket fantastique. "



2015: Cleveland Cavaliers (19-7) chez Golden State Warriors (27-1)

Adversaire de marque: Stephen Curry

But: Les guerriers gagnent 89-83

Statistiques LeBron: 25 points, 9 rebonds, 2 passes décisives

La troisième revanche de la NBA Finals contre laquelle LeBron a concouru à Noël est venue contre Stephen Curry et les Golden State Warriors en 2015. James allait tourner dans une ligne de statistiques qui indiquait 25 points et neuf rebonds, mais il avait du mal à obtenir son match mondial pendant moments critiques du concours.

Draymond Green a exercé une pression solide sur James sur la défensive tandis que Kyrie Irving et Kevin Love ont combiné pour seulement 23 points. Curry a contrebalancé avec 19 points, sept rebonds et sept passes décisives tandis que Draymond a ouvert la voie vers une victoire de six points au Golden State avec 22 points, 15 planches et sept dix sous. LeBron et les Cavs finiraient par obtenir le dernier rire, cependant, en revenant de la baisse 3-1 en finale de la NBA pour remporter le titre plus tard cette saison.

"Nous nous sommes donné une chance", a déclaré James après la défaite. «Si nous jouons comme ça sur la défensive, nous allons être une équipe très difficile à battre. Offensivement, nous ne l'avions tout simplement pas. "



2016: Golden State Warriors (27-4) aux Cleveland Cavaliers (22-6)

Adversaire de marque: Kevin Durant

But: Cleveland gagne 109-108

Statistiques LeBron: 31 points, 13 rebonds, 4 passes décisives

Le match de Noël le plus disputé de la carrière de LeBron le jour de Noël est survenu en 2016 lors d'une victoire d'un point sur les Golden State Warriors. Tout en défendant leur championnat NBA contre une équipe de Warriors qui avait rechargé en ajoutant Kevin Durant à l'intersaison, Cleveland est revenu de sept points de moins dans la dernière période pour remporter une victoire divertissante.

Kyrie Irving a frappé le tir décisif avec trois secondes restantes pour finaliser le résultat et a mérité les éloges de LeBron après le match. James a offert une nuit monstre dans la boîte à l'appui de l'héroïsme d'Irving avec 31 points et 13 rebonds pour accompagner quatre passes décisives. Durant a mené tous les buteurs avec 36 points pour Golden State et 15 rebonds.

"Le gamin est spécial", a déclaré LeBron à propos du coup gagnant de Kyrie le jour de Noël. "Cela n'a jamais été mis en doute."



2017: Cleveland Cavaliers (24-9) chez Golden State Warriors (26-7)

Adversaire de marque: Kevin Durant

But: Golden State gagne 99-92

Statistiques LeBron: 20 points, 6 passes décisives, 6 rebonds

Lors de son dernier match du jour de Noël en tant que Cleveland Cavalier en 2017, LeBron James a rencontré Kevin Durant pour la troisième fois sous le chapiteau de la saison régulière de la NBA. En jouant sans Stephen Curry, Durant et les Warriors remporteraient une victoire de sept points dans le match revanche de la finale de la NBA.

LeBron a récolté 20 points, six mentions d'aide et six rebonds dans le match, mais l'a retourné sept fois. Kevin Love a mené tous les marqueurs avec 31 points et 18 rebonds. Durant a marqué 25 et Klay Thompson a chuté de 24 pour le plus grand plaisir de la foule de la ville natale qui a reçu une victoire des Dubs le jour de Noël.

"Il y a tellement de joie dans l'arène aujourd'hui parce que c'est Noël et nous nous en nourrissons tous", a déclaré Durant après la victoire.



2018: Los Angeles Lakers (19-14) chez Golden State Warriors (23-11)

Adversaire de marque: Kevin Durant

But: Les Lakers gagnent 127-101

Statistiques LeBron: 17 points, 13 rebonds, 5 passes décisives

Tout était bon à Los Angeles la saison dernière alors que LeBron et les Lakers tentaient de gagner 26 points contre les Golden State Warriors à Noël. La victoire serait la plus grande marge que LeBron ait jamais remportée lors du grand jour du Père Noël et le résultat a amélioré le record de L.A à 20-14. Kyle Kuzma a rythmé les Lakers avec 19 points et six rebonds dans la victoire.

Mais en dépit de terminer avec un double-double de 17 points et 13 rebonds, LeBron manquerait les 17 matchs suivants avec une blessure à l'aine qu'il a subi dans le match et Los Angeles tomberait ainsi en lice. Le récit du roi lavé allait bientôt naître du chaos qui s'ensuivit.

«J'en suis très fier», a déclaré LeBron, disant qu'il était toujours en assez bonne santé pour jouer après. «C’est pourquoi cela (m’a énervé) de ne pas pouvoir revenir dans le match. C'est plus que tout ce qui est à la disposition de mes coéquipiers, à la disposition de mon personnel d'entraîneurs. C’est quelque chose que je prends plus que tout. J'espère que ce n'est pas long. "

