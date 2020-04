Extrait de Kevin Durant, Steph Curry dévoilé dans le livre Warriors

Ethan Sherwood Strauss a publié mardi à HoopsHype un extrait de son nouveau livre Golden State Warriors The Victory Machine: The Making and Unmaking of the Warriors Dynasty.

Le livre, également publié mardi, passe en revue la culture et l’ascension et la chute de la dynastie des guerriers.

Cet extrait particulier portait sur la réaction explosive de l’attaquant Kevin Durant à un article que Strauss a écrit sur les Warriors essayant apparemment de rendre leur star bientôt libre agent heureux.

Voici quelques moments particulièrement marquants de l’extrait.

“Vous ne savez pas ce qui me rend heureux!”

L’article en question a été publié dans The Athletic le 4 janvier 2019 avec le titre “Les Warriors peuvent-ils gagner et garder Kevin Durant heureux en même temps?”

Il a été écrit après une défaite d’un point aux Houston Rockets.

Le thème de l’histoire était généralement que les Warriors devaient impliquer davantage Durant, ce que l’entraîneur-chef Steve Kerr a déclaré lors d’une conférence de presse mentionnée par Strauss.

Mais d’après le test de la vue et les statistiques, Strauss a remarqué que Durant ne s’impliquait pas.

«Il semble souvent que bon nombre de ces jeux sont appelés à rendre Durant plus heureux, tout comme personne avec les Warriors admettrait que Durant doit être rendu heureux au prix occasionnel d’un jeu efficace. Peut-être pas si fortuitement, Durant enregistre maintenant environ la moitié autant de coupures hors-ballon dans le panier qu’il en a réalisé en moyenne lors de sa première saison Warriors. Fondamentalement, si l’infraction n’implique pas directement KD, KD n’est pas enclin à s’impliquer dans l’infraction. “

L’un des principaux reproches de Durant: Strauss n’avait rien inclus de sa conférence de presse d’après-match. Il ne savait pas ce qui le rend heureux parce qu’il n’était pas là pour l’entendre.

L’explication de Strauss est qu’il se rend généralement dans les vestiaires au lieu des conférences d’après-match des joueurs, car il y a de meilleurs moments pour en parler.

Strauss a écrit ceci: “Je ne savais pas ce qui le rendait heureux, mais je comprenais ce qui pouvait le rendre énervé de façon obsessionnelle.”

Boeuf Durant avec traitement Curry

Toujours furieux dans un vestiaire presque vide, Durant a appelé Strauss.

Pendant qu’ils parlaient, la voix de Strauss a commencé à monter, et Durant l’a fait taire. “Tout le monde n’a pas besoin d’entendre cela.”

Il était clair que Durant voulait garder ce secret, où même les coéquipiers n’entendraient pas.

La raison a été montrée expliquée un paragraphe plus tard, où Strauss a été accusé d’avoir tenté de «fâcher les fans de Steph».

«Il a dit que c’était un thème constant dans la baie. Nous, les gars de la région, voulions juste embrasser Steph (explétif) à ses dépens. C’était la complainte constante de KD. »

Sur les réseaux sociaux, Durant allait se disputer avec des fans qui, selon lui, «favorisaient Steph à ses dépens».

À un moment donné sur les réseaux sociaux, on lui a demandé qui était le meilleur entre Curry et Kyrie Irving. Durant n’a pas dit à son coéquipier que les joueurs sont généralement automatiques. Au lieu de cela, il a répondu “Je dois vraiment m’asseoir et l’analyser.”

Ils avaient montré de la colère, mais ne trahissaient aucune obsession.

Une bonne partie de l’extrait se concentre sur la façon dont la réaction de Durant a été différente envers les autres joueurs qui s’étaient fâchés à Strauss à propos d’un article.

La plupart du temps, un joueur expose ses griefs, puis c’est fini.

«Les gars s’étaient fâchés contre moi avant, mais pas comme ça. Ils avaient montré de la colère, mais ne trahissaient aucune obsession. En général, vous obtenez un éclat de mépris, mais l’idée sous-jacente est que vous êtes un pissant qui, après la transgression initiale, ne vaut pas la peine d’être réfléchi. “

Durant a intériorisé l’article et les critiques et ne l’a pas lâché.

«KD vous a fait sentir comme s’il pensait plus à vous qu’à l’inverse. Il vous a presque flatté de sa rancune. Ou, ce serait flatteur si la méchanceté n’était pas si concentrée sur KD. Tu n’étais détesté que dans la mesure où tu pensais à lui. »

