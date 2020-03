Extrait du livre de Cleveland Is King: LeBron James Player Profile

J’ai travaillé avec Triumph Books pour publier «Cleveland Is King» en 2016 après que les Cavaliers de Cleveland ont remporté le championnat NBA. Ce livre a continué à faire la liste des best-sellers du New York Times. Ci-dessous un extrait du profil du joueur sur LeBron James à la page 50 de ce livre.

«Cleveland Is King» – publié en 2016:

Dans une petite salle de sport universitaire située à Teaneck, dans le New Jersey, le joueur n ° 1 en Amérique a offert une série de dribbles croisés avant de s’arrêter pour enterrer un sauteur de milieu de gamme pendant les premières minutes de la première mi-temps. Avec la fanfaronnade de New York pendant de sa main tendue, Lenny Cooke a tenu sa libération alors que la foule rassemblée à l’intérieur du camp Adidas ABCD a éclaté en applaudissements. Le MVP en défense de l’événement marquant est retourné sur le terrain comme un héros conquérant, tandis que son jeune défenseur de l’Ohio a dépoussiéré un tir qui venait de parsemer son œil.

À ce moment-là, en juillet 2001, un jeune de seize ans nommé LeBron James aurait pu suivre l’une des deux voies. Son adversaire, Cooke, était la meilleure perspective produite par les terrains de jeux de New York en plus d’une décennie. Il était déjà une superstar; un talent à ne pas manquer qui attendait simplement son temps avant que la NBA n’appelle. James, quant à lui, était l’équivalent du basket-ball de nulle part, représentant une ville nommée Akron connue plus pour ses pneus que pour son talent. S’il n’avait pas battu le gamin de New York ce jour-là, personne ne l’aurait blâmé. Mais un jeune LeBron a refusé de reculer.

Au cours des prochaines minutes, James mettra non seulement lui-même, mais aussi sa ville sur la carte nationale pour de bon. Il répondrait à l’attaque précoce de Cooke en finissant par l’emporter 21-9 dans un duel individuel alors que le jeu entrait en possession finale. Tirant de l’arrière par deux points, tout en étant gardé par Cooke, LeBron a émergé de la zone arrière en dribblant du côté droit du sol. Il décollait juste au-delà de la ligne des trois points, lâchant un coup alors que le buzzer expirait et ne trouvait rien d’autre que le fond du filet. La bombe à longue portée propulserait James devant Cooke, et il reviendrait en Ohio avec le titre de meilleur joueur américain pour la toute première fois.

Le 13 juillet plus tard, lorsque James est revenu du Miami Heat pour les Cleveland Cavaliers, il a rappelé au public réuni devant un événement célébrant sa signature qu’il n’était encore qu’un enfant d’Akron. En 2014, en tant que méga-marque d’entreprise valant des milliards, et sans doute l’athlète le plus populaire au monde, il était difficile pour la plupart des observateurs de comprendre le concept. Quand il a ajouté qu’il n’était pas censé être ici, nous avons pensé à un cadre 6-8 et à un QI de basket-ball de niveau Einstein qui ont inspiré certains à ricaner collectivement en réponse. Mais la vérité est que Lenny Cooke était une fois où LeBron James voulait être. Et contrairement à la série d’erreurs tragiques que Cooke ferait pour faire dérailler une carrière professionnelle prometteuse avant même qu’elle ne commence, James est l’enfant qui a tout fait correctement.

Se tenant maintenant dans le sillage de sa plus grande conquête professionnelle, il est important de nous rappeler d’où vient LeBron même si nous pensons que nous n’avons jamais oublié. Comme Cooke et des milliers d’autres jeunes talents talentueux avant lui, James aurait pu être une statistique. Fils d’une pauvre mère célibataire à charge sociale, il a battu toutes les chances. Il a non seulement identifié les personnes qui avaient à cœur son intérêt, mais il a également écouté et suivi leurs conseils. Au lieu d’acquérir des fortunes NBA uniquement pour les gaspiller dans l’extravagance, il a investi ses revenus, mis son équipe et sa communauté en position de réussir et est sur le point de rejoindre une classe de milliardaires à la retraite. Et le long de ce chemin vers la grandeur, à la fois sur et hors du sol, il a accepté un défi pour la même communauté qu’il a d’abord mise sur la carte nationale au camp ABCD pour offrir un moment de gloire de championnat qui avait échappé à la région pendant 52 ans.

En s’inclinant 3-1 face aux Golden State Warriors, James s’est dépoussiéré d’une série de cavaliers que Stephen Curry et Klay Thompson utilisaient pour pointer son œil, tout comme le meilleur joueur d’Amérique l’a fait 15 ans plus tôt. À ce moment-là, LeBron et ses Cavaliers auraient pu suivre deux voies. Mais à son lever, il livrerait un championnat de basket-ball à une ville qui n’en avait jamais connu auparavant. LeBron James la personne a fait cela, autant que LeBron James le joueur, et nous devons à ce gamin d’Akron de toujours s’en souvenir.

