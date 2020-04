Face à face avec Kevin Garnett après un appel au Hall – The Athletic

Kevin Garnett est une tête d’affiche de la classe du Temple de la renommée sans doute la plus épique de tous les temps.

Jerry Colangelo, président du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, l’a décrit comme tel en janvier, le lendemain du décès d’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA, Kobe Bryant, dans un tragique accident d’hélicoptère avec sa fille Gianna, 13 ans, et sept autres personnes. .

Garnett, le choix numéro 5 au repêchage de la NBA en 1995 tout droit sorti du lycée, a été élu au Hall of Fame avec Bryant et Tim Duncan samedi et devrait être consacré le 29 août. La classe d’initiation comprend quatre à la fois entraîneur national de l’année Eddie Sutton, entraîneur à deux reprises champion de la NBA Rudy Tomjanovich et dix fois étoile de la WNBA et quadruple médaillée d’or olympique Tamika Catchings.

En 21 saisons, les réalisations de Garnett ont été infinies: 15 matchs avec des étoiles, neuf équipes all-defensive de la première équipe, un prix MVP, un prix de joueur défensif de l’année et l’insaisissable championnat NBA …

.