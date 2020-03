Faire le point sur qui les experts pensent que les Celtics rédigeront en 2020

Dans le deuxième projet de maquette composite de Celtics Wire de 2019-2020, nous examinons qui trois des meilleurs analystes de la NCAA pensent que les Boston Celtics devraient prendre en compte dans le projet de NBA 2019-2020.

La franchise pourrait bien devoir compter sur le dépistage et les entretiens à distance, car l’ensemble du processus de rédaction peut être affecté par la même pandémie de coronavirus suspendant les activités de la NBA en général.

Mais avec beaucoup de regards sur le film de ces prospects au niveau de la NCAA ou partout où ils ont joué avant le repêchage, ce sont des équipes très plausibles qui peuvent encore faire des choix solides en l’absence de moissonneuse-batteuse et d’entraînement individuel.

Mais qui les Celtics vont-ils regarder – et qui devraient-ils regarder?

À cette fin, nous avons à nouveau assemblé un autre projet composite avec de brèves informations et une vidéo sur les perspectives tombant dans la gamme des trois choix de première ronde des Celtics, en supposant que le projet d’ordre reflète le classement du 11 mars.

En nous appuyant sur l’expertise de Gary Parrish de CBS Sports, de Rob Dauster de NBC Sports et de Sam Vecenie de The Athletic, nous examinerons brièvement leurs choix prévus pour les Celtics.

Bien que Dauster ne se moque pas des perspectives pour des équipes spécifiques, nous supposerons que son ordre reflète l’état du classement NBA pour le moment.

À partir de maintenant, Boston se retrouverait avec le 17e choix au total via la sélection du premier tour que lui devaient les Grizzlies de Memphis, le 26e choix au total (le leur) et le dernier choix du premier tour (no 30 au total), leur devait par les leaders de la ligue, Milwaukee Bucks.

Commençons donc avec le 17e choix.

