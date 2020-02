Felipe Reyes, après avoir remporté la Copa del Rey: “Je suis un joueur de Madrid, je ne peux pas me conformer”

Il Real Madrid champion de la Copa del Rey a été proclamé pour la 28e fois de son histoire, et l’a atteint devant Unicaja de Málaga pour un résultat de 68-95. Après la célébration de la victoire et après avoir levé la coupe, le capitaine du club blanc, Felipe Reyes, a assisté aux médias et a déclaré ce qui suit:

“Quand vous êtes un joueur, vous obtenez des titres et vous obtenez le soutien de toutes les personnes que vous ressentez sans précédent. C’est très beau. C’est à ce moment-là que vous réalisez à quel point un sport comme le basket-ball vaut la peine d’être joué. Tout le sacrifice , tous les efforts que vous avez déployés au cours de votre carrière pour vous rendre à cet endroit sont incroyables. “

“Je suis au Real Madrid. Je ne peux pas m’installer, je dois continuer à travailler, continuer à aider l’équipe à chaque fois que je sors sur le terrain. Mon objectif est toujours de donner à 100%. Vous n’avez pas à terminer de travailler jusqu’à ce que la saison ne soit pas là.” terminé. “

.