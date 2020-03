Felipe Reyes fête ses 40 ans

Felipe Reyes Il est l’un des athlètes les plus importants de l’histoire de l’Espagne et c’est aujourd’hui un jour important pour lui. Il atteint 40 ans en tant que capitaine du Real Madrid et est une partie importante de l’équipe. Meilleur rebondeur de l’Euroligue, médaillé olympique et vainqueur de tous les titres imaginables de niveau club, le Cordovan n’a pas annoncé quand il prévoit de prendre sa retraite et tentera de continuer à étendre sa légende dès la quatrième décennie.

