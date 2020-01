Ferguson manquera le septième match consécutif, retiré pour des “raisons personnelles”

Terrance Ferguson est de nouveau présent pour le Thunder d’Oklahoma City.

Selon Erik Horne de The Athletic, Ferguson a été rayé de l’alignement mardi pour des raisons personnelles.

Le match de mercredi soir contre les Kings de Sacramento sera le septième match consécutif manqué par le gardien / attaquant de troisième année. Il n’a pas joué dans un match depuis le 17 janvier lors d’une défaite contre le Heat.

Ferguson a raté la deuxième moitié de ce match avec une maladie et n’a pas joué la nuit suivante contre les Trail Blazers pour cause de maladie également.

Depuis lors, Ferguson a raté quatre matchs pour des raisons personnelles.

En 36 matchs cette saison, Ferguson a accumulé en moyenne 5,1 points et 1,7 rebonds en 26 minutes par match.

Lu Dort est entré dans la rotation de départ en l’absence de Ferguson. La recrue a joué le rôle de bouchon défensif et, comme l’a souligné Joe Mussatto de The Oklahoman, a dessiné des affectations contre James Harden, Trae Young et Luka Doncic.

Si Dort obtient à nouveau le signe de départ mercredi, il serait raisonnable de croire qu’il serait chargé du gardien Buddy Hield, qui mène les Kings avec 20,5 points par match et vient de réaliser une performance en carrière dans laquelle il a marqué 42 points.

Le coup d’envoi à Sacramento est à 21 h 00. CT.

