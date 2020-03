Feuille de statistiques de Jason Kidd stuffs contre Warriors

Avec la NBA en pause – que le commissaire de la NBA Adam Silver a fixée à 30 jours – et le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, interdisant les rassemblements de plus de 500 personnes dans un avenir prévisible en raison de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis, pas de Brooklyn Les matchs des filets seront joués pour le moment.

Pour les Nets, autant que pour n’importe quelle équipe, cela arrive à un moment étrange – Brooklyn se battait contre le Orlando Magic pour la septième place au classement de la Conférence de l’Est. À l’arrêt de jeu, les Nets avaient un avantage d’un demi-match sur le Magic.

Puisqu’il n’y a pas de jeux, chaque jour Fil de filets mettra en évidence les principales performances individuelles et les développements clés de l’histoire des Nets:

Jason Kidd n’a jamais eu de problème pour remplir la feuille de statistiques au cours de sa carrière dans les Nets. Donc, même si les chiffres qu’il a mis dans le New Jersey 29 mars 2003 le match avec le Golden State a été impressionnant, certains pourraient dire que ce n’était qu’une autre nuit pour le meneur du Hall of Fame.

Kidd a terminé avec 22 points, 13 passes décisives, sept rebonds et cinq interceptions.

Richard Jefferson a également marqué 22 points lors de la victoire des Nets 109-97 (score plein). Kenyon Martin – qui a subi une blessure dans ce match – et Jason Collins ont chacun marqué 13 chacun, et Kerry Kittles en avait 10.

Aaron Williams a marqué 14 points sur le banc des Nets et Rodney Rogers a ajouté 11.

Les Warriors étaient menés par de nombreux acteurs: Antawn Jamison (28 points), Jason Richardson (20) et Gilbert Arenas (19).

.