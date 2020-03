Filets Celtics en OT grâce à 51 points de Caris LeVert

Les Brooklyn Nets ont battu les Boston Celtics, 129-120, après une poussée tardive menée par le gardien de tir des Nets Caris Levert. Brooklyn a marqué 51 points au quatrième quart, réussissant à égaler le score à 118 alors que le match passait en prolongation.

LeVert terminerait le match avec 51 points et marquerait les 11 points des Nets en prolongation.

Les Celtics ont été contraints de jouer sans l’étoile montante Jayson Tatum (maladie) et il manquait l’attaquant vétéran Gordon Hayward dans la seconde moitié (après avoir subi une contusion au genou droit en jeu). Le cerveau défensif Marcus Smart a commis une faute avec trois minutes et demie à faire en prolongation. Cependant, malgré les mauvais schémas défensifs de Brooklyn et les tirs opportuns de Boston qui auraient dû aider les Celtics à vaincre leurs rivaux de division, la performance surhumaine de LeVert était suffisante pour obtenir la victoire des Nets.

Le meneur des Celtics Kemba Walker (21 points) et le swingman Jaylen Brown (22 points) ont été les seuls joueurs à marquer au-dessus de 20 points pour Boston mais aucun n’a réussi à marquer en prolongation. Tous les joueurs qui ont reçu du temps de jeu pour les Celtics ont marqué, sauf Semi Ojeleye, montrant à quel point l’effort à l’échelle de l’équipe a été considérable.

Cependant, Boston n’avait tout simplement pas assez de puissance de feu en seconde période et son avance de 13 points à la mi-temps n’était pas suffisante.

Les Celtics ont désormais 41-19 ans.

