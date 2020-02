Filets portant une puce sur leur épaule à la lumière des événements récents

Kenny Atkinson peut le ressentir. Il sait que le groupe avec lequel il travaille en ce moment n’a pas envie d’abandonner 2019-2020, même si Kyrie Irving a terminé l’année et qu’ils ne verront pas Kevin Durant à aucun moment cette saison, non plus.

Les Brooklyn Nets ont essayé de montrer qu’ils ne devaient pas être pris à la légère lorsqu’ils ont affronté les Philadelphia 76ers jeudi, mais les Nets n’ont pas pu tenir le coup. La frustration de cette défaite s’est répercutée sur le match de samedi contre les Hornets et a contribué à la victoire sur route la plus déséquilibrée des Nets depuis 2012-13.

“Ce soir, nous sommes sortis et nous cherchions à tuer”, a déclaré Jarrett Allen à YES Network. “Alors c’est ce que nous avons fait et nous avons foulé la gorge.”

Maintenant, Atkinson est convaincu que les joueurs des Nets veulent réussir quelque chose de spécial. Si cela se produit, les Nets ne peuvent pas s’arrêter à la victoire de samedi.

Sur la base des commentaires de Garrett Temple aux journalistes à Charlotte après la victoire, les Nets n’ont pas l’intention de ralentir.

“Pour plus d’une raison, nous avions une puce sur l’épaule”, a-t-il déclaré. «La façon dont nous avons joué ce match de Philly, nous avions l’impression d’en laisser un s’échapper. Nous savons que sur la route et la course dans laquelle nous sommes en ce moment, nous devons gagner des matchs comme celui-ci. Nous avons donc pensé à cela. Et pour le reste de la saison, nous devons avoir la même mentalité, que ce soit une puce sur l’épaule ou simplement un niveau de concentration supplémentaire, une attention aux détails. »

