Forbes classe les Lakers au 2e rang des franchises NBA les plus précieuses

Les Lakers de Los Angeles ont toujours été l’une des franchises les plus populaires et les plus précieuses de tous les sports professionnels américains.

Malgré quelques problèmes de front office et le pire tronçon sur le terrain de l’histoire de l’équipe, cela n’a pas changé ces dernières saisons.

La saison NBA 2019-2020 a marqué un retour en force sur le terrain tandis que la marque hors-terrain reste plus forte que jamais et la valorisation le montre. Chaque année, Forbes classe les franchises les plus précieuses dans tous les sports et les Lakers étant près du sommet n’a rien de nouveau.

Kurt Badenhausen de Forbes a classé les franchises les plus précieuses de la NBA et les Lakers sont en rare compagnie. Seuls les Knicks de New York se classent devant Los Angeles parmi les équipes NBA:

Selon notre tableau de bord, les New York Knicks moribonds saisissent la meilleure évaluation (4,6 milliards de dollars) pour la cinquième année consécutive, en hausse de 15%, suivis des Los Angeles Lakers (4,4 milliards de dollars) et des Golden State Warriors (4,3 milliards de dollars). Ces trois équipes ont de loin les revenus les plus élevés de la NBA. Seuls les Cowboys de Dallas (5,5 milliards de dollars) valent plus que les Knicks parmi les franchises sportives nord-américaines, les Yankees de New York (4,6 milliards de dollars) étant la seule autre équipe devant les Lakers et les Warriors.

C’est une entreprise impressionnante, car les Lakers se classent non seulement au deuxième rang des franchises de la NBA, mais au quatrième rang parmi toutes les franchises sportives nord-américaines. Le fait que les trois premiers de la NBA soient si loin devant le reste de la ligue est encore plus impressionnant.

La valeur de l’équipe est en hausse de 19% par rapport à la saison dernière selon Forbes, qui est la cinquième augmentation en importance de la NBA derrière les Raptors de Toronto, les Golden State Warriors, les Philadelphia 76ers et les Charlotte Hornets.

Après les Knicks, les Lakers et les Warriors sont les Chicago Bulls et les Boston Celtics, mais ils sont à plus de 1 milliard de dollars derrière Los Angeles.

Les Los Angeles Clippers arrivent en sixième position et sont encore plus éloignés, avec une valeur de 2,6 milliards de dollars.