Former un nouveau tableau de profondeur des guerriers après la date limite du commerce NBA

Avec des pertes cumulées et une chance de ne pas pouvoir se qualifier pour les éliminatoires, la date limite des échanges de la NBA a fourni le plus de bavardages autour de la saison 2019-20 de Golden State Warriors.

Les Warriors ont retiré un total de six joueurs de leur rotation, ce qui a conduit à la date limite des échanges. Les six joueurs ont été des contributeurs importants d’une manière ou d’une autre tout au long de la saison de Golden State.

Deux des meilleurs joueurs offensifs des Warriors, D’Angelo Russell et Alec Burks jouent pour de nouvelles équipes. Russell a récolté en moyenne 23,6 points par match, tirant à 43,0% sur le terrain et à 37,4% sur longue distance. En plus de marquer, Russell était le principal gardien de balle de Steve Kerr.

Les Burks ont joué un rôle offensif flexible mais constant sur le banc pour Kerr, marquant un sommet en carrière de 16,1 points par match. Les Burks ont eu deux soirées de 30 points ou plus en 48 matchs avec les Warriors. Tout au long de la saison, le vétéran swingman a également géré le basket-ball pour Kerr.

Sans Russell et Burks, Draymond Green et Ky Bowman glisseront dans les rôles principaux de maniement des balles dans la rotation de Golden State.

Un autre morceau critique pour les Warriors, Glenn Robinson III, joue maintenant pour les Philadelphia 76ers. Robinson III a commencé presque tous les matchs pour les Warriors, n’ayant raté que six matchs au cours d’une saison remplie de blessures pour le reste de la formation de Golden State.

Depuis la première zone, Omari Spellman et Willie Cauley-Stein sont dans de nouvelles villes. Cauley-Stein, un ancien démarreur, et Spellman, une pièce clé du banc, poussera Golden State à appuyer sur le bouton de réinitialisation sur toute la rotation.

Aussi occupés que la date limite était, les Warriors devront trouver un moyen de rattraper six joueurs qui ont tous passé en moyenne 15 minutes ou plus par match. Russell, Burks et Robinson III ont chacun enregistré 29 minutes ou plus par match.

Le plus récent guerrier, Andrew Wiggins, assumera un rôle important dans l’attaque de Kerr. Après Wiggins, Golden State a fait une rafale de mouvements après la date limite pour remplir le reste de la rotation.

Lors du premier match des Warriors après la date limite des échanges, Anthony Slater de The Athletic a annoncé que Bowman, Damion Lee, Wiggins, Green et Marquese Chriss commenceraient contre les Lakers de Los Angeles.

Après la formation de départ, Kerr devra tester qui peut intensifier et remplir l’unité de banc. Les recrues Jordan Poole et Eric Paschall pourraient être en ligne pour plus de minutes sur le banc. Kevon Looney et Alen Smailagic pourraient être exploités pour renforcer la zone avant du banc.

De nouveaux membres de Golden State Zach Norvell Jr, Jeremy Pargo et Juan Toscano-Anderson pourraient ajouter au mélange. Cependant, tous ne sont pas encore prouvés au niveau de la NBA.

Le nouveau tableau de profondeur de Golden State après la date limite de transaction pourrait ressembler à ceci:

PG: Ky Bowman – Jeremey Pargo – Zach Norvell Jr.

SG: Damion Lee – Jordan Poole – Zach Norvell Jr.

SF: Andrew Wiggins – Eric Paschall – Juan Toscano-Anderson

PF: Draymond Green – Alen Smailagic

C: Marquese Chriss – Kevon Looney

Kerr aura le reste de février pour déterminer quelles combinaisons se déroulent ensemble jusqu’en mars, lorsque le joueur le plus utile des Warriors pourrait revenir d’une blessure.

Stephen Curry a progressé au cours de sa rééducation de la main cassée avec des informations indiquant un retour potentiel en mars. Une version saine de Curry pourrait solidifier la rotation de Golden State pour le reste de la saison 2019-20.

.