Frank Clark des Chiefs de Kansas City appelle Draymond Green son «frère»

C’est officiellement la semaine du Super Bowl, et pour la première fois depuis 2012, le voisin des Golden State Warriors, les 49ers de San Francisco, représentera la NFC dans le grand match.

Avec les Warriors en difficulté tout au long de la saison NBA 2019-2020, les 49ers ont acquis le bâton de championnat de la Bay Area. Cependant, un guerrier a des liens avec l’adversaire des 49ers, les Chiefs de Kansas City.

Un joueur de la NBA, un joueur de la NFL, chacun des collèges rivaux, Frank Clark et Draymond Green, peut ne pas sembler avoir beaucoup en commun à la surface. Néanmoins, selon le rusher de pointe des Chiefs de Kansas City, bien que les deux soient allés dans des universités rivales, ils sont proches depuis l’université.

Lors de la «soirée d’ouverture» du Super Bowl à South Beach, Clark a parlé de son lien avec le joueur défensif des Warriors de l’année.

Moi et Draymond, nous sommes des amis très étroits depuis le collège – je sais qu’il est allé dans l’État du Michigan, je suis allé dans le Michigan, vous savez, des rivaux amers, mais à la fin de la journée, les amitiés passent avant tout ça nous avons développé une amitié étroite au début de l’université.

Clark a déclaré que Green a joué un «rôle de grand frère» pour lui tout au long de l’université et a encadré le jeune produit Michigan Wolverine, lui montrant «la bonne façon de faire les choses».

Il a assumé ce rôle de grand frère et me montrait juste les cordes, vous savez, je ne comprenais pas – j’étais un enfant troublé, je me suis mis dans beaucoup de choses et il est intervenu et a rempli ce rôle en tant que l’un des gars qui me servait de mentor et me montrait juste la bonne façon de faire les choses.

Bien que Green ait toujours été là pour Clark tout au long de sa carrière, les deux ont partagé quelques combats avant de devenir des «frères».

Chapeau à lui, il a toujours été là toute ma carrière à me soutenir à travers les hauts et les bas – je n’ai jamais quitté mon côté et j’en suis toujours reconnaissant – Cela a commencé par quelques combats d’abord, je vais être honnête – Nous avons dû nous battre un peu avant de nous approcher, mais nous avons mis de côté les trucs du collège – je continue de l’avoir de temps en temps, vous savez, le Michigan est un peu mieux que Michigan State en ce moment en basket-ball et football, donc Je lui donne beaucoup de choses – mais c’est tout l’amour à la fin de la journée, c’est mon frère.

Les 49ers de San Francisco affronteront Clark et les Chiefs de Kansas City dans le Super Bowl le dimanche 2 février à Miami, en Floride, avec une chance de ramener un championnat dans la Bay Area.

.