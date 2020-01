Frank Vogel à la recherche d’occasions de jouer Kyle Kuzma chez Small Forward

Ce n’est pas un secret au milieu de la saison NBA 2019-2020 que Kyle Kuzma apprend toujours à jouer aux côtés de deux joueurs dominants de LeBron James et Anthony Davis.

L’arrivée de Davis couplée à la signature de plusieurs joueurs vétérans qui répondent aux besoins spécifiques des Lakers de Los Angeles a marqué un ajustement pour Kuzma qui a passé ses deux premières saisons dans la ligue comme l’un des meilleurs buteurs de l’équipe. Jusqu’à présent, il a connu un jeu incohérent alors qu’il avait du mal à trouver son rôle dans l’offensive, cherchant à marquer et à jouer dans le schéma de l’entraîneur-chef Frank Vogel.

Contre les Knicks de New York, Kuzma a marqué 10 points sur un tir de 4 sur 10 en 28 minutes d’action, un match en dessous de ses standards. Cependant, Vogel a choisi de jouer Kuzma plus en petit avant afin de contrer la taille et le physique de leur adversaire.

Vogel a admis après le match que l’équipe cherche à obtenir Kuzma plus de minutes à cette position, via Spectrum SportsNet:

«Nous voulons être opportunistes dans la recherche de moyens pour obtenir Kuz aux trois. Je pense que nous l’avons même eu aux deux pour un petit tronçon avec LeBron là-bas. On ne peut pas faire ça tous les soirs, on ne peut pas faire ça contre les Boston Celtics qui jouent quatre petits et un gros mais ces gars sont énormes. Ils jouent vraiment gros et rebondir est une préoccupation, nous avons donc pu le faire. »

Dans la NBA moderne, la meilleure position de Kuzma est sans aucun doute à l’avant-garde étant donné sa capacité à espacer le sol et à attaquer les clôtures sur le dribble, mais les Lakers disposent de joueurs de première qualité, donc trouver du temps pour le joueur de 24 ans s’est révélé difficile. Cependant, il a montré qu’il est également capable de jouer à petit avant en raison de sa rapidité latérale sur le périmètre, lui permettant de défendre de manière crédible les gardes et les attaquants adverses.

Bien que sa polyvalence soit clairement positive en sa faveur, il reste à savoir s’il peut ou non contribuer de manière crédible au moment des éliminatoires. En conséquence, il s’est retrouvé au milieu de rumeurs commerciales et cela devrait se poursuivre jusqu’à la date limite de négociation de la NBA 2019-2020.

En attendant, tout ce que Kuzma peut faire, c’est chercher à capitaliser sur ses opportunités au fur et à mesure qu’elles se présentent, car il fait toujours partie de l’équipe. Il a une bonne occasion de prouver sa valeur lorsque les Lakers affrontent les Brooklyn Nets la deuxième nuit d’une situation consécutive.