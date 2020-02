Frank Vogel admet que les Lakers étaient «fous» de la défaite des Blazers après la victoire des Kings

Au cours d’une semaine émouvante remplie de deuil et de tristesse face à la perte de Kobe Bryant, les Lakers de Los Angeles ont pu redresser le navire et remporter une victoire contre les Kings de Sacramento.

Ce fut une performance impressionnante aux deux extrémités pour les Lakers, qui ont joué avec beaucoup plus d’équilibre et de précision contre les Kings, ressemblant à l’équipe qui s’est emparée de la première place dans la Conférence de l’Ouest.

Los Angeles a réussi à marquer 81 points en première mi-temps – un autre nombre important dans la carrière de Bryant – et l’entraîneur-chef Frank Vogel a discuté de l’état d’esprit de son équipe avant le match, via Spectrum SportsNet:

“Oui, c’est un grand nombre, 81. Et ce fut une excellente première mi-temps, vraiment. Et nous étions fous de ne pas avoir gagné la nuit dernière et nous voulons simplement nous remettre sur la bonne voie. Nous avons en fait perdu de vue le fait que nous avions perdu un match avant le match de la nuit dernière. Nous avons eu l’esprit de ne pas en perdre deux de suite toute l’année et personne n’y a même pensé comme faisant partie de notre identité.

Donc, quand nous avons perdu hier soir, nous voulons venir ce soir et dire: «Nous sortons fous quand nous perdons un match et nous n’en perdons pas deux d’affilée.» C’est juste une sorte d’état d’esprit pour nous et pour venir out et marquer 81 points dans la première moitié le montre. ”

Les Lakers ont établi au début de la saison NBA 2019-20 qu’ils feraient de leur mieux pour rebondir après une perte et jusqu’à présent, ils ont fait un travail solide à la hauteur de cet objectif. Bien qu’ils aient perdu des matchs consécutifs contre les Philadelphia 76ers et les Portland Trail Blazers, leur victoire contre les Kings a montré pourquoi ils sont toujours l’un des rares favoris à remporter la finale de la NBA 2020.

La victoire contre les Kings a été particulièrement importante pour les Lakers car elle a représenté l’une des premières étapes vers la suite de la mort de Bryant. Dans leur match contre les Trail Blazers, il était clair que le basket-ball était la chose la plus éloignée dans l’esprit des joueurs, donc c’était bien de les voir sortir et revenir jouer près de la normale.

Bien que la perte de Bryant pèsera toujours lourdement sur le violet et l’or dans un avenir prévisible, ils ont maintenant prouvé qu’ils peuvent se rassembler et jouer un jeu complet. Espérons que cette victoire marque le début d’une nouvelle série de victoires avant le week-end des étoiles NBA 2020.