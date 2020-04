Frank Vogel admet qu’il ne sait pas lequel de ses joueurs a contracté un coronavirus

L’entraîneur-chef des Lakers de Los Angeles, Frank Vogel, a la tâche difficile de garder son équipe engagée pendant ce qui devrait être une longue interruption de la NBA.

Le barreur des Lakers a découvert que deux de ses joueurs avaient contracté le nouveau coronavirus, mais a admis même qu’il ne savait pas qui ils étaient. Vogel est d’accord avec ça:

“Je ne sais même pas qui ils sont”, a déclaré Vogel à Jackie MacMullan d’ESPN, “et je suis tout à fait d’accord avec ça.”

Les joueurs des Lakers ont été débarrassés du virus mercredi après avoir suivi un protocole d’auto-isolation de 14 jours.

Vogel a également fait sa propre mise en quarantaine et a délibérément changé son état d’esprit pour adopter une intersaison à décompresser:

“J’ai inversé mentalement mes saisons”, a expliqué l’entraîneur. “Je suis en été maintenant. Je pense vraiment que nous devons décompresser mentalement. C’est un meilleur état d’esprit que d’essayer de passer au travers. Si nous courons à travers ce qui pourrait potentiellement être une pause de deux à trois mois, avec des séances d’entraînement et des réunions et des projets et des films tout au long, serons-nous frais quand cela importera?

“Nous devons comprendre que” quand ça compte “pourrait être juillet ou août.”

Revenir au bois dur sera autant un obstacle mental que physique, en particulier pour une équipe leader de l’Ouest comme les Lakers, qui détiennent un record de 49-14 en ce moment.

Los Angeles culminait au bon moment avec seulement 19 matchs à jouer en saison régulière. Cela pourrait maintenant être divisé en moins de matchs ou potentiellement aucun avant la post-saison, si les éliminatoires se produisent même du tout.

Avec une pléthore de variables inconnues en jeu, il est presque impossible pour les Lakers de se préparer correctement pour le reste de la campagne 2019-2020. Ils sont dans le même bateau que tout le monde, alors il s’agira simplement de tirer le meilleur parti de celui-ci.