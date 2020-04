Frank Vogel considère Phil Jackson comme «la chèvre des entraîneurs de la NBA»

Le sport professionnel étant pour l’heure au point mort, une grande partie du monde du sport a été enfermée dans le documentaire d’ESPN sur les Chicago Bulls de 1998 intitulé «The Last Dance».

Un épisode récent s’est concentré sur l’entraîneur-chef des Bulls, Phil Jackson, qui a dirigé l’équipe de 1989 à 1998 et a finalement repris les Lakers de Los Angeles en 1999.

Jackson mènerait les Bulls à six championnats au total en son temps avant d’aller chez les Lakers et d’en gagner cinq autres. Ses 11 championnats sont le plus par un entraîneur dans l’histoire de la NBA et beaucoup le considèrent comme le plus grand de l’histoire de la ligue et peut-être dans tous les sports professionnels américains. Cela comprend l’entraîneur-chef actuel des Lakers.

L’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel s’est entretenu avec Ramona Shelburne de ESPN à propos de Jackson, disant qu’il le considère comme le meilleur entraîneur-chef de la NBA:

“J’ai toujours étudié et admiré son approche”, a déclaré Vogel. “Je le considère comme le GOAT des entraîneurs de la NBA.”

Vogel approfondirait ce qu’il admire chez Jackson, notant qu’il a grandi à l’époque où les entraîneurs en chef criaient et criaient constamment aux joueurs, mais ce dernier était complètement différent:

«J’ai été élevé à l’époque des entraîneurs de Bobby Knight», a déclaré Vogel. «Tu sais, MF-ceci. MF-ça. Et Phil n’a jamais fait ça. J’avais juste l’impression que son approche était – et je ne suis en aucun cas un gars zen – mais l’adaptation mentale calme est quelque chose que j’essaie de toujours porter avec tout conflit ou toute adversité que mon équipe doit affronter. «J’ai toujours admiré cette approche, laisser les gars jouer. Ne pas écoper les équipes avec des temps morts, les laisser jouer à travers les choses, comprendre les choses par elles-mêmes.»

Le calme de Jackson dans le feu de l’action a toujours été l’une de ses plus grandes cartes de visite. Bien qu’il puisse certainement mâcher des joueurs ou des officiels quand cela était nécessaire, il est resté calme pour la plupart et a toujours essayé de responsabiliser ses joueurs. Il a apporté un état d’esprit et un point de vue différents à de nombreux joueurs, prêchant la méditation et leur donnant des livres à lire qui feraient d’eux non seulement de meilleurs joueurs, mais de meilleures personnes.

Vogel a été une bonne combinaison de calme, mais fougueux quand il a besoin d’être avec cette équipe des Lakers. Avec autant d’anciens combattants, c’est un équilibre délicat pour les tenir responsables, étant sévère mais pas autoritaire. L’influence de Jackson sur les entraîneurs en chef d’aujourd’hui est évidente et Vogel a bien réussi à appliquer certains de ces principes avec l’ancienne équipe de Jackson.