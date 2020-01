Frank Vogel crédite les Celtics, mais déçu par un mauvais effort de rebond

Dans ce qui était censé être un affrontement de renom entre deux des meilleures équipes de la NBA, les Lakers de Los Angeles ont été gênés par leurs rivaux, les Boston Celtics.

Les Lakers ont été éliminés 139-107, jouant leur pire match de la saison NBA 2019-2020. LeBron James a enregistré un double-double (15 points et 13 passes) tandis que JaVale McGee a mené l’équipe en marquant avec 18 points et trois blocs.

Anthony Davis est revenu dans l’alignement de départ après avoir raté les cinq derniers matchs, mais a été largement inefficace puisqu’il n’a réussi qu’à marquer neuf points et à récupérer quatre rebonds en 23 minutes d’action.

L’entraîneur-chef Frank Vogel a réfléchi sur la capacité de Boston à maintenir la pression sur Los Angeles, via Spectrum SportsNet:

«Créditez les Celtics. Nous avons été remarquablement constants tout au long de l’année. Même quand nous n’avons pas bien joué, nous avons trouvé un moyen de rester dans les matchs et d’en faire un match tard et de concourir… Ils étaient les agresseurs au début du match et tout au long du match et nous ne l’avons tout simplement pas ce soir. »

Vogel a également évoqué son mécontentement face à l’effort de rebond de l’équipe:

«C’est l’une des choses les plus décevantes pour moi car j’ai l’impression que c’est une chose contrôlable. Boxer et frapper des gens… nous ne l’avons pas vraiment fait du tout au premier semestre, donc j’ai été très déçu de cela et vraiment de la performance totale. “

Bien qu’ils aient pris les devants au début du premier quart, les Lakers n’avaient aucune réponse pour les Celtics à chaque extrémité, car ils ont permis plusieurs regards ouverts, en particulier au-delà de l’arc et n’ont trouvé aucun espace pour opérer dans la demi-cour. Los Angeles a également été simplement surmené sur les planches car ils ont permis à Boston de réduire 48 rebonds tout en n’en gérant que 36.

La force de l’alignement des Lakers est leur taille, mais Davis, McGee et Dwight Howard ont tous eu du mal à boxer et à profiter de leur physique et de leur longueur sur la défensive. Pendant ce temps, les Celtics – en particulier Enes Kanter – ont pu gagner plusieurs opportunités de seconde chance et ont empêché les Lakers de faire vraiment l’un de leurs runs de signature en milieu de partie.

Bien qu’il ne s’agisse que d’un seul match, ce type de perte restera probablement dans l’esprit de l’équipe et des fans pendant un certain temps compte tenu de la piètre performance globale de Los Angeles.

Tout bien considéré, les Lakers ont toujours le meilleur record de la Conférence Ouest et ont une bonne chance de rebondir lorsqu’ils jouent avec les New York Knicks.