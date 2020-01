Frank Vogel croit que les Lakers doivent “ s’améliorer dans tous les domaines ” pour le reste de la saison NBA 2019-2020

Malgré la refonte de leur formation et un changement d’entraîneur-chef pendant l’intersaison NBA 2019, les Lakers de Los Angeles ont largement gélifié et évité les pièges d’une équipe qui a besoin de développer la chimie.

Les Lakers ont atteint un record de 17-2 et même avec une récente séquence de quatre défaites consécutives, ils sont toujours au sommet du classement de la Conférence de l’Ouest. Los Angeles est restée en grande partie une équipe parmi les cinq premières dans les classements offensifs et défensifs pendant la majeure partie de la saison, et ils sont invaincus contre les équipes inférieures à 0,500.

Cependant, l’entraîneur-chef Frank Vogel n’est guère satisfait de ce qu’il a vu jusqu’à présent. “Tous”, a répondu Vogel lorsqu’on lui a demandé où les Lakers pouvaient encore grandir.

«Nous devons nous améliorer dans tous les domaines. Nous ne regardons pas notre dossier. Chaque fois que nous prenons la parole, nous sommes 0-0 sur la saison. Nous voulons rester dans le moment et savoir qu’il n’y a pas de basket parfait qui se joue. »

La mentalité quotidienne est quelque chose que Vogel a souligné depuis le camp d’entraînement, et c’est une approche que la liste des vétérans a adoptée. De plus, les Lakers prêchent la défense en premier, ce que Vogel a crédité Anthony Davis et LeBron James pour avoir aidé le fer de lance.

Les 20 blocs de l’équipe contre les Pistons de Detroit n’ont pas été à la hauteur du record absolu de la franchise. Néanmoins, Vogel est soucieux d’éviter la complaisance et l’utilise pour percer des points clés dans la salle de cinéma et pendant la pratique.

“Nous devons améliorer notre position défensive, améliorer nos lancers francs, notre défense de transition, notre défense à un coup”, a-t-il déclaré. «Offensivement, beaucoup de pièces d’exécution mineures: garder nos chiffres d’affaires bas, notre dépistage, angles de dépistage, capacité à garder nos chiffres d’affaires bas.

«Tous ces types de choses. Nous allons continuer à travailler tous les jours pour jouer aux deux extrémités du sol. Concentrez-vous sur ce qui est contrôlable et ce qui ne l’est pas. Renforcez vos forces et améliorez vos faiblesses. »

Les points problématiques évidents pour les Lakers comprennent le pourcentage de lancers francs et le tir à trois points. Cependant, l’amélioration de l’une ou l’autre des figures sera une bataille difficile sans aucun changement de liste. Kentavious Caldwell-Pope, Jared Dudley et Rajon Rondo ont bien tiré depuis l’arrière de l’arc, tandis que James et Kyle Kuzma ont essentiellement été comme prévu.

Troy Daniels et Davis pourraient améliorer les pourcentages de l’équipe, mais le premier ne voit pas un temps de jeu constant et le dernier est mieux adapté à l’attaque par d’autres moyens.