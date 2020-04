Frank Vogel détaille la manière idéale de reprendre la saison NBA 2019-2020

Avec la saison 2019-2020 de la NBA en suspens, de plus en plus de questions ont commencé à se poser car il existe une inquiétude légitime qu’elle ne puisse pas reprendre compte tenu de la crise du coronavirus (COVID-19).

Il s’agit d’un événement sans précédent qui a forcé la ligue à se battre pour des solutions malgré toute l’incertitude qui accompagne la situation. Bien que les joueurs aient commencé à éliminer le virus et à devenir sans symptômes, il reste encore de nombreux obstacles logistiques à surmonter.

L’un de ces problèmes est le temps accordé aux équipes pour se remettre en forme, car elles ne peuvent pas simplement se remettre à jouer au basket-ball de haut niveau.

Lors d’une récente apparition sur Spectrum SportsNet, l’entraîneur-chef Frank Vogel a expliqué ce que la ligue devrait faire:

“C’est difficile aussi parce que je pense que plus le temps passe, plus il vous faudra de temps pour retrouver la forme du jeu. Évidemment, cela ne se terminera pas aujourd’hui, mais si cela devait se terminer aujourd’hui et que nous n’étions sortis que pendant deux semaines, vous pourriez probablement revenir en quelques jours à une semaine. Si cela dure deux… trois mois, vous aurez peut-être besoin d’un peu plus de deux à trois semaines. C’est vraiment l’une de celles-ci: «Attendons et voyons combien de temps s’est écoulé et voyons ce qui nous convient et ce qui a le plus de sens.» »

Malgré les circonstances, Vogel a fait l’éloge du bureau de la ligue et a placé sa confiance en eux pour comprendre les choses:

“Je pense que notre ligue fait un excellent travail en adoptant une approche de bon sens et ils vont faire des choses qui sont dans le meilleur intérêt de nos joueurs et de nos fans et, évidemment, dans le respect des principes de responsabilité sociale.”

Les trois quarts de la saison étaient déjà passés et les éliminatoires de la NBA 2020 étaient à nos portes, donc donner aux joueurs suffisamment de temps pour se remettre en forme devrait être une priorité majeure. Un conditionnement inadéquat pourrait entraîner des blessures graves et c’est, bien sûr, quelque chose que tout le monde voudra éviter.

Cependant, c’est un problème difficile car il n’y a pas d’horaire fixe pour un retour, ce qui signifie qu’il est difficile d’évaluer le temps à consacrer aux entraînements et aux matchs. Non seulement cela, mais il y a aussi la question de savoir où jouer car les sites ont d’autres événements dont ils ont également besoin de reprogrammer.