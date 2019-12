Frank Vogel détaille sa relation avec Jason Kidd pendant la saison NBA 2019-2020

Grâce à un début exceptionnel de la saison NBA 2019-2020, il n'y a aucun doute que les Lakers de Los Angeles ont fait le bon choix en embauchant l'entraîneur-chef Frank Vogel.

Cependant, pendant l'intersaison, il y avait beaucoup de soucis et l'un d'eux impliquait l'assistant principal de Vogel, Jason Kidd.

À ce stade, il est bien connu que Kidd a également interviewé pour le poste d'entraîneur-chef de l'équipe. On sait également que les Lakers ont à l'origine offert le poste à l'ancien entraîneur-chef des Cleveland Cavaliers, Tyronn Lue, mais les deux parties n'ont pas été en mesure de parvenir à un accord. Selon les témoignages, l'une des choses sur lesquelles les deux parties n'étaient pas d'accord était l'insistance des Lakers sur Kidd à faire partie du personnel d'entraîneurs.

Vogel acceptant cela, l'histoire mouvementée de LeBron James avec les entraîneurs en chef, et la relation connue entre James et Kidd ont conduit beaucoup à spéculer que ce n'était qu'une question de temps avant que Kidd ne remplace Vogel en tant qu'homme en charge des Lakers. Vogel et Kidd sont tous deux conscients des rumeurs et en ont même plaisanté, selon Bill Oram de The Athletic:

"Nous en avons plaisanté", a déclaré mardi soir Vogel en riant. «Il y a un respect et une confiance sains. Depuis le premier jour, cela n'a vraiment pas été un problème. »

Vogel a poursuivi sur sa relation avec Kidd, l'appelant jusqu'à présent un point lumineux dans son passage avec les Lakers:

"Nous avons travaillé dur depuis le début pour nous assurer que nous établissions non seulement une relation de travail ensemble, mais aussi une amitié, ce qui a été fantastique et un très bon moment pour ma saison", a déclaré Vogel. "Et je pense que nous sommes tous les deux, juste tous les deux dans un bon endroit avec ce que nous essayons d'accomplir en tant que tandem et en tant que personnel d'entraîneurs ici."

Il est facile d'oublier maintenant, mais malgré toutes les préoccupations concernant la formation des Lakers, les mêmes questions étaient posées au sujet du personnel d'entraîneurs.

Vogel n'est pas connu comme une personnalité bruyante et avec d'anciens entraîneurs en chef à Kidd et Lionel Hollins – ainsi que l'un des entraîneurs adjoints les plus respectés de la ligue à Phil Handy au sein du personnel – beaucoup se sont demandé s'il pouvait tout garder ensemble.

Jusqu'à présent, les retours ont été excellents, car Vogel a fait un travail magistral en réunissant à la fois son personnel d'entraîneurs et sa liste. Certes, Kidd a l'intention de redevenir entraîneur-chef de la NBA, mais contrairement à ce que beaucoup attendaient, Vogel et lui sont sur la même longueur de piste cette saison.