Frank Vogel discute de la garantie de l’accord de Dwight Howard

L’une des plus grandes forces des Lakers de Los Angeles pendant la saison NBA 2019-2020 est leur taille.

Le trio d’Anthony Davis, JaVale McGee et Dwight Howard offre une protection de la jante contrairement à toute autre équipe de la NBA et sans aucun doute la plus grande – et la plus agréable – surprise a été la pièce de Howard.

Aucun joueur n’a fait plus pour réhabiliter leur image cette saison que Howard, qui est non seulement devenu un élément extrêmement important de la rotation, mais a également effacé le dédain que les fans des Lakers ont porté pour lui pendant de nombreuses saisons. Il est devenu si populaire qu’il reste dans le top 10 des votes des fans pour les joueurs de première ligne de la Conférence Ouest et participera au 2020 NBA Slam Dunk Contest.

Selon Broderick Turner du Los Angeles Times, l’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, a été plus que satisfait de Howard jusqu’à présent cette saison et a déclaré que la signature s’était déroulée comme il l’avait prévu.

“Bien parti”, a déclaré l’entraîneur Frank Vogel. «Je sentais que nous avions toujours eu un lien avec les conversations que nous avions eues lorsque nous étions tous les deux des adversaires, et j’avais l’impression que ça allait être un bon ajustement. Et quand nous l’avons rencontré cet été, que je pouvais être un entraîneur influent pour lui, qu’il pouvait apporter ses compétences et s’il acceptait le bon rôle, cela pourrait vraiment nous aider. Tout cela s’est déroulé comme je l’avais prévu jusqu’à présent. »

Les moyennes de Howard peuvent ne pas sauter de la page, mais il est un élément majeur du succès de l’équipe et a été inestimable jusqu’à présent cette saison. Alors que McGee et Davis offrent plus de longueur et d’athlétisme, Howard est le plus fort de leur trio de grands hommes, ce qui en fait la meilleure option pour certains des centres les plus grands et les plus forts de la ligue. Sa personnalité s’est également bien adaptée à l’équipe et ses coéquipiers trouvent vraiment sa joie dans son succès.

La réputation de Howard avait pris un tel coup dans la ligue qu’il était non seulement disposé, mais avait suggéré de signer un accord non garanti en 2019 avec l’agence libre de la NBA lorsque les Lakers avaient besoin d’un remplaçant à la suite de la blessure de DeMarcus Cousins. Ce contrat est depuis garanti et il n’a jamais été question de cela, car Howard a plus que mérité sa place dans cette équipe et la rotation de Vogel.