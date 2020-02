Frank Vogel discute de la possibilité d’élargir le rôle d’Alex Caruso

Avec le NBA All-Star Weekend 2020 imminent, il n’aurait pas été surprenant que les Lakers de Los Angeles entament leur match contre les Denver Nuggets et luttent, car la plupart des équipes ont déjà la pause en tête.

Cependant, les Lakers ont surmonté un déficit à deux chiffres au premier semestre et ont battu les Nuggets en prolongation, 120-116.

Le duo All-Star de LeBron James et Anthony Davis a ouvert la voie alors que James a terminé avec un triple double (32 points, 14 passes décisives et 12 rebonds) tandis que Davis a enregistré un double double (33 points, 10 rebonds). avec deux blocs et deux interceptions.

Bien que James et Davis méritent la majeure partie du mérite pour la victoire impressionnante de l’équipe, c’est le jeu au banc de Dwight Howard et Alex Caruso qui leur a donné un coup de pouce majeur car ils ont été en mesure de réaliser d’énormes jeux aux deux extrémités du sol qui ont transformé marée en leur faveur.

L’entraîneur-chef Frank Vogel a salué les efforts de Howard et Caruso, via Spectrum SportsNet:

«Je pense que Dwight et Alex nous ont vraiment donné un coup de pouce. Dwight avec son affrontement sur le Joker… le physique avec lequel il a joué. Et Alex est notre arme secrète. Il entre et fournit généralement une étincelle sur le banc et je pense que ces deux gars ont été essentiels. »

Interrogé sur le rôle futur de Caruso, Vogel a admis qu’il pouvait voir une augmentation du temps de jeu:

“Ouais, c’est une possibilité pour qu’il s’agrandisse. Certes, en ce moment, il est mon arme secrète. Je l’éclate quand j’ai besoin de lui. Il a certainement gagné une place en rotation et il est dans la rotation. Comme je l’ai dit, quand nous avons besoin de lui pour devenir un rôle plus important, il joue. »

Après une fin encourageante de la saison NBA 2018-19, Caruso est devenu un membre pivot de la rotation de Vogel car il a le don de faire des jeux gagnants quand cela compte. Bien qu’il ne possède pas la même vision du terrain et la même capacité de jeu que les gardes de points typiques, il est un excellent défenseur et sait quand couper la balle.

Malgré le jeu solide de Caruso tout au long de la saison, Vogel a choisi de jouer Rajon Rondo comme principal remplaçant de James, car il est capable de ramener le ballon au sol et d’organiser l’offensive. Cependant, son incapacité à rester devant son homme en défense et à abattre les tirs ouverts a gêné les Lakers, ouvrant la voie à Caruso pour voir plus de temps au sol.

La pause des étoiles sera une bonne occasion pour le violet et l’or de se recharger et, espérons-le, ils sortiront prêts à clôturer la saison sur une bonne note.