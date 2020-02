Frank Vogel discute de la présence de DeMarcus Cousins ​​avec les Lakers après avoir été levé

Les Lakers de Los Angeles ont finalement pu faire un ajout sur le marché du rachat en signant Markieff Morris, qui a été annulé par les Pistons de Detroit.

Bien sûr, cela signifiait que les Lakers devaient libérer quelqu’un et alors que certains pensaient que Troy Daniels serait la victime, il s’est avéré que c’était DeMarcus Cousins.

Les cousins ​​n’avaient pas joué du tout pendant la saison 2019-2020 de la NBA après avoir souffert d’un ACL déchiré, mais avaient été un élément essentiel de la chimie et de la camaraderie générale de l’équipe. Il a d’excellentes relations avec des personnes comme LeBron James, Anthony Davis et Rajon Rondo et son apport et sa présence au sein de l’équipe ont été grandement appréciés.

Malgré sa libération, Cousins ​​ne sera pas complètement éloigné de l’équipe. Selon Mike Trudell des Lakers, l’entraîneur-chef Frank Vogel dit que Cousins ​​fait partie de la famille et continuera à s’entraîner et à se réadapter avec l’équipe:

Frank Vogel a déclaré que DeMarcus Cousins, renoncé à la signature de Morris, est devenu «une partie de la famille» et qu’il sera toujours présent car il continuera à travailler / réhabiliter avec l’équipe. Vogel a ajouté que les cousins ​​ne voyageront pas ou ne seront pas sur le banc pendant les matchs.

– Mike Trudell (@LakersReporter) 25 février 2020

Comme l’a dit Vogel, Cousins ​​ne voyagera pas avec l’équipe ou ne sera pas sur le banc même pendant les matchs à domicile, mais ce n’est pas une décision d’équipe. Selon Joe Vardon de l’Athletic, les règles de la ligue dictent que Cousins ​​n’est pas autorisé à le faire, mais a noté la possibilité qu’il pourrait être re-signé en 2020, agence libre de la NBA:

Eh bien, les cousins ​​ne pourront plus faire ça. Selon les règles de la ligue, il peut poursuivre sa rééducation avec les Lakers, dans leur centre d’entraînement, mais il ne peut pas voler dans l’avion de l’équipe ou s’asseoir sur le banc une fois qu’il a renoncé. Mais les Lakers pourraient le signer à nouveau cet été, ce que les deux parties ont exprimé leur intérêt à poursuivre, selon des sources.

Une réunion des deux parties cet été aurait beaucoup de sens pour les deux parties. Cousins ​​s’intègre clairement avec eux et rester avec les Lakers lui donnerait la chance de jouer pour un championnat. Il serait également complètement récupéré de son ACL déchiré au moment de la prochaine saison.

Il est regrettable que les Cousins ​​n’aient pas pu contribuer sur le terrain, mais les Lakers ont dû en profiter pour s’améliorer et améliorer leurs chances de championnat cette saison. Quoi qu’il en soit, les deux parties semblent être sur la même longueur d’onde, de sorte que les cousins ​​dans un maillot des Lakers pourraient encore se produire à l’avenir.