Frank Vogel discute de la rotation de neuf hommes contre les soleils

Bien que Frank Vogel soit considéré comme le troisième choix des Lakers de Los Angeles pour leur poste d’entraîneur-chef, il a fait un excellent travail dans la gestion de la liste et les a fait acheter aux deux extrémités du parquet.

Son approche collaborative et sa volonté de faire des ajustements ont aidé à propulser les Lakers à un record de 40-12, ce que même les fans ou les analystes les plus optimistes n’auraient peut-être pas prévu avant la saison 2019-2020 de la NBA.

Jusqu’à présent, Vogel est resté avec les mêmes alignements d’un match à l’autre, mais contre les Phoenix Suns, il a raccourci sa rotation. Lors de sa conférence d’après-match, Vogel a expliqué ce qui s’est passé au cours de la nuit pour provoquer le changement.

«Ce n’était pas mon intention d’aller avec une rotation de neuf hommes. Nous allions juste modifier un peu la rotation pour ramener Bron au premier trimestre et au troisième trimestre avec cette unité. Nous avons eu du mal à fermer ces quartiers et à faire sortir Anthony un peu plus tôt et à le ramener plus tôt, mais à ramener LeBron plus tôt », a déclaré Vogel.

«Il y avait un plan pour Alex pour y entrer, mais Rondo jouait à un niveau si élevé que j’ai prolongé ses minutes, ce qui a simplement poussé les minutes d’Alex. Mais j’ai toujours l’intention d’utiliser une rotation de 10 personnes. »

LeBron James est en effet sorti un peu plus tôt aux premier et troisième trimestres, mais a fini par le clore avec la programmation qui commence normalement les deuxième et quatrième trimestres. Cependant, comme Vogel l’a mentionné, Rajon Rondo a connu sa meilleure soirée de la saison, marquant 23 points sur 9 tirs sur 13, y compris quatre points sur ses cinq tentatives de trois points.

Les équipes adverses ont été plus qu’heureuses de laisser Rondo tirer sur des cavaliers ouverts, car il n’a pas été très compétent dans la ligne des trois points, mais contre Phoenix, il l’a fait tôt et n’a jamais abandonné. Alex Caruso s’est fait aimer des fans des Lakers avec son énergie et ses efforts aux deux extrémités du sol, mais les tirs chauds de Rondo étaient plus que suffisants pour éloigner une équipe Suns sans personnel.

Une rotation de 10 hommes pour cette version des Lakers est logique car il y a suffisamment de talent dans l’équipe pour les aider à surmonter les rigueurs de la saison régulière. Alors que James et Davis continuent de porter la majeure partie du fardeau du violet et de l’or, ce sera à leur banc de les aider à franchir le sommet.