Frank Vogel entraînera l’équipe LeBron James dans le match des étoiles de la NBA 2020

Après un passage infructueux avec l’Orlando Magic, Frank Vogel a transformé sa carrière d’entraîneur-chef en venant chez les Lakers de Los Angeles.

Après s’être séparés de l’ancien entraîneur-chef Luke Walton, les Lakers étaient en pourparlers avec plusieurs candidats, notamment l’entraîneur adjoint actuel des Clippers de Los Angeles Tyronn Lue et l’entraîneur-chef des Phoenix Suns Monty Williams. Cependant, les deux entraîneurs principaux ont choisi de prendre des positions ailleurs, laissant la porte ouverte à Vogel pour retourner à Los Angeles où il a précédemment servi comme éclaireur avancé pour l’équipe.

Depuis qu’il a pris le poste, Vogel a impressionné à la fois les membres de l’organisation et les analystes avec la façon dont il a réussi à faire en sorte que son alignement adhère aux deux extrémités du terrain et joue au basket-ball gagnant. En conséquence, les Lakers siègent actuellement au sommet de la Conférence de l’Ouest et ont une solide avance au classement.

Grâce à ses efforts et à ceux de l’équipe, Vogel aura maintenant la chance d’entraîner dans le match des étoiles NBA 2020, selon Marc J. Spears d’ESPN:

L’entraîneur-chef des Lakers Frank Vogel et son équipe entraîneront l’équipe LeBron lors du match des étoiles NBA 2020.

– Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) 24 janvier 2020

Les Lakers ont réussi à battre les Brooklyn Nets à la deuxième extrémité d’un set consécutif, remportant le meilleur record de la Conférence de l’Ouest avant le All-Star Weekend 2020. Vogel aura l’occasion d’entraîner l’équipe de LeBron James car il a également été annoncé comme capitaine de l’équipe pour le match.

C’est un honneur bien mérité pour Vogel car il a réussi à surmonter toutes les inquiétudes et les spéculations hors saison sur sa sécurité d’emploi, montrant qu’il était peut-être la personne idéale pour ramener les Lakers aux éliminatoires de la NBa. Son style de leadership et son approche collaborative ont séduit James et Anthony Davis et le reste de la liste a accepté leurs rôles, résultant en une unité cohérente lorsqu’ils prennent la parole tous les soirs.

Le violet et l’or seront bien représentés pendant les festivités avec Vogel à l’écart et James et Davis jouant, un changement de rythme amusant pour les fans après de nombreuses saisons perdues et un signe que des jours meilleurs sont à venir pour la franchise légendaire.