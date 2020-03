Frank Vogel estime que le mauvais rebond a entraîné une perte par éruption pour les Grizzlies

La NBA moderne est loin de la façon dont le basket-ball était joué alors que la ligue est passée d’un style post-jeu à un style de rythme et d’espace qui favorise le tir à trois points.

Cependant, les Lakers de Los Angeles 2019-2020 ont un peu inversé cette tendance car ils sont l’une des seules équipes de la ligue à avoir encore deux grands hommes traditionnels à Anthony Davis et JaVale McGee avec un autre vrai centre à Dwight Howard jouant des minutes significatives.

La taille, la longueur et l’athlétisme collectifs du trio ont été un problème pour les adversaires tout au long de la saison, car chaque joueur est en mesure de protéger la jante et de vider la vitre, en étant le fer de lance de sa défense parmi les cinq premiers. L’entraîneur-chef Frank Vogel choisit de jouer avec au moins l’un d’entre eux sur le sol à tout moment, et cela a fait des merveilles pour eux des deux côtés du ballon.

Malgré cela, les grands hommes et le reste des Lakers ont subi une perte approximative de 105-88 face aux Grizzlies de Memphis. Le rythme de jeu et l’énergie apportés par Memphis se sont avérés trop pour une équipe de Los Angeles qui avait du mal à suivre.

Dans son interview d’après-match, Vogel pensait que le rebond était une raison majeure pour laquelle son équipe ne pouvait pas égaler l’énergie des Grizzlies, via Spectrum SportsNet:

“Non. Une chose est que nous ne pouvions pas rebondir la balle et encore une fois c’est l’énergie. Nous remercions ces gars-là d’être venus et d’avoir simplement écrasé les planches. Nous essayions trop de sortir de la pause avant de sécuriser le rebond, ce qui nous a coûté du temps. »

Les Lakers ont été dépassés 60-51 dans la nuit et Jonas Valanciunas a été la principale raison de cela, alors qu’il a terminé avec 20 rebonds – avec cinq d’entre eux à venir sur la fin offensive. Valanciunas était une menace sur les planches, surpassant les gros de l’équipe et permettant à Memphis de maintenir l’élan pendant la majeure partie de la nuit.

Le rebond et le blocage des tirs sont quelque chose que la zone de front des Lakers a excellé tout au long de la saison, il s’agit donc probablement d’une performance aberrante plutôt que d’un signe d’une tendance troublante. Chaque équipe subira des matchs de déception, alors j’espère que leur performance contre Memphis est juste cela et rien de plus.

Même avec la défaite, le violet et l’or détiennent toujours une avance de cinq matchs et demi sur les Denver Nuggets et ressemblent aux favoris prohibitifs pour terminer au sommet de la Conférence de l’Ouest. Cependant, cette avance pourrait potentiellement diminuer un peu lors de leur prochaine rencontre avec une équipe de New Orleans Pelicans qui leur a récemment posé des problèmes de vitesse et d’athlétisme.