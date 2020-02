Frank Vogel et Troy Daniels discutent de l’impact de Dwight Howard sur les Lakers

La saison de rebond de la NBA 2019-2020 que Dwight Howard connaît lors de son deuxième passage avec les Lakers de Los Angeles a été tout simplement incroyable.

Beaucoup pensaient qu’Howard n’avait plus rien dans le réservoir après ses dernières saisons remplies de blessures et de difficultés lorsqu’il était sur le terrain.

Howard s’est trompé et son jeu a été l’une des meilleures histoires de la NBA cette saison. Howard a montré qu’il peut toujours avoir un impact majeur tout en devenant l’un des coéquipiers les plus aimés de la liste. Plus important encore, Howard a complètement accepté son rôle de défenseur, de rebondeur et de finisseur au bord.

C’est exactement ce que l’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, recherchait lorsqu’ils ont décidé de le faire venir alors qu’il parlait à Bill Oram de The Athletic:

“Nous avions le sentiment que s’il voulait acheter un rôle que nous lui avions proposé, et qu’il était prêt à participer à ce rôle, nous pensions qu’il pourrait être une pièce formidable pour nous”, a déclaré l’entraîneur des Lakers, Frank. Dit Vogel. «C’était une chose excitante, le faire monter à bord et espérer que cela se jouerait comme prévu. Mais c’est ce que nous espérions lorsque nous l’avons signé. »

Bien que le jeu de Howard sur le terrain ait été incroyable, sa réputation en tant que coéquipier mérite également d’être notée. C’est quelque chose qui a longtemps été remis en question au sujet de Howard dans sa carrière et Troy Daniels en a été témoin de première main alors que les deux étaient coéquipiers avec les Houston Rockets. Daniels a noté les différences majeures d’Howard entre hier et aujourd’hui:

“Il se soucie plus de l’équipe que lui maintenant”, a déclaré Daniels en novembre. “Quand je jouais avec lui à Houston, c’était à propos de lui ou,” Où puis-je obtenir le ballon? “Ou” J’ai plus besoin du ballon “, des trucs comme ça. … (Maintenant) il essaie toujours de s’assurer que tout le monde est bon, et cela se traduit par un bon jeu sur le terrain et par tous ceux qui le soutiennent. On peut vraiment dire que c’est comme le jour et la nuit. “

L’une des meilleures choses au sujet de cette équipe des Lakers est la chimie entre tout le monde. Il est clair que ces joueurs adorent vraiment être ensemble et qu’une mauvaise personnalité pourrait le briser.

Beaucoup auraient parié sur Howard comme quelqu’un qui pourrait détruire cette chimie, mais à la place, il est devenu l’une des forces motrices derrière cela.