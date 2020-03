Frank Vogel explique comment les Lakers ont vaincu les pélicans sans Anthony Davis

Les Lakers de Los Angeles connaissent une résurgence au cours de la saison 2019-2020 de la NBA, car ils se sont appuyés sur un départ impressionnant et se sont imposés comme candidats au championnat.

L’arrivée d’Anthony Davis est la raison évidente pour laquelle les Lakers sont là où ils sont car le joueur de 26 ans a apporté un mélange de score, de défense et de talent global que la plupart des équipes ne peuvent égaler. La présence de Davis aux deux extrémités du terrain a rendu la première saison de l’entraîneur-chef Frank Vogel à Los Angeles sans heurts, car il n’a pas à se soucier de beaucoup quand il est dans la formation.

Cependant, Davis est connu pour être sujet aux blessures et il a manqué la rencontre finale entre son ancienne équipe, les New Orleans Pelicans, en raison d’un genou douloureux.

Les Lakers ont réussi à remporter une victoire âprement disputée et Vogel a expliqué comment ils ont pu surmonter l’absence de Davis, via Spectrum SportsNet:

«Nous avions l’un des meilleurs joueurs de la ligue ce soir, c’est ce qui rend la victoire encore plus agréable pour nous. C’était un prochain type de nuit. Kuz était super, nos gros étaient super, beaucoup de gars ont contribué sur le périmètre, en particulier sur la défensive en ce qui concerne Jrue et BI et juste une sacrée victoire pour nous. »

Kyle Kuzma a pris le départ à la place de Davis et ressemblait beaucoup aux joueurs que les fans ont l’habitude de voir, car il a été décisif lors de l’attaque du panier et a pu terminer les défenseurs en route pour marquer 20 points. Il a également fait un travail solide en défendant Zion Williamson et Brandon Ingram en les portant et en les forçant à avoir une apparence difficile.

JaVale McGee a également joué un rôle déterminant dans la victoire car il était une menace pour garder la jante et s’est retrouvé avec six blocs en seulement 24 minutes d’action. Danny Green et Avery Bradley ont également fait leur part en jouant une défense difficile tout au long du match et ont pu limiter Brandon Ingram et Jrue Holiday à seulement 26 points combinés.

Le violet et l’or ont trompé leur prochaine mentalité d’homme toute la saison et cela a montré contre une équipe de pélicans montante qui constitue une menace sérieuse pour les éliminatoires de la NBA 2020. Espérons que Davis soit de retour dans l’alignement lorsque les Lakers affronteront les 76ers de Philadelphie.