Frank Vogel félicite les Lakers pour leurs performances défensives contre les roquettes au troisième trimestre

Même avec Anthony Davis hors de la formation de départ alors qu’il revient de sa blessure, les Lakers de Los Angeles ont réussi à rester à flot, remportant quatre de leurs cinq derniers matchs sans lui.

Malgré un dérapage récent, les Houston Rockets ont été un formidable test pour les Lakers car ils disposent de l’une des infractions les plus puissantes de la ligue pilotée par James Harden. Cependant, Los Angeles a pu les vaincre sur la route alors qu’ils se sont arrêtés défensivement en seconde période et ont poussé le rythme offensivement.

L’entraîneur-chef Frank Vogel a parlé de ce dont lui et l’équipe ont parlé dans les vestiaires après le premier semestre et comment ils ont pu trouver le succès au troisième trimestre, via Spectrum SportsNet:

«Je pense que nous avons vraiment… nous avons parlé à la mi-temps et regardé beaucoup de cassettes à la mi-temps sur ce que nous essayons de faire défensivement que nous n’avions pas très bien défensivement en termes de schéma et comment nous allions utiliser nos équipes doubles avec Russell et James et nous ne l’avons tout simplement pas très bien fait au premier semestre, mais nous avons fait un bien meilleur travail au troisième trimestre.

Je pense que Kuz a fait un excellent travail avec quelques séquences en tête-à-tête avec Russell et je pense simplement que nous nous sommes mieux enfermés. »

Harden et Russell Westbrook sont sans doute la meilleure zone arrière de la ligue et les ralentir n’est pas une tâche facile pour toute défense, même forte comme Los Angeles. Harden et Westbrook ont ​​combiné pour 69 des 115 points de l’équipe ce soir-là, continuant à descendre et à finir dans la peinture tout en trouvant leurs tireurs pour un trio ouvert.

Malgré leur performance de score, les Lakers ont mis en place une clinique défensive au troisième trimestre, car ils ont fait un bien meilleur travail pour mélanger leurs couvertures défensives sur Harden et forcer le reste des Rockets à jouer avec le basket-ball. Avec Harden limité, Vogel a également choisi de mettre Kyle Kuzma sur Westbrook pour essayer de le déranger avec sa taille et sa longueur, car les gardes des Lakers avaient des problèmes à le défier au bord de la première moitié.

Le différentiel au troisième quart de point a finalement été la différence dans le jeu, le violet et l’or ont capturé l’élan et n’ont jamais cessé, ce qui témoigne de leur état d’esprit et de leur approche au milieu des matchs. L’équipe continue d’impressionner et j’espère qu’elle fera preuve du même grain défensif lorsqu’elle affrontera les Celtics de Boston.