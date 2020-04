Frank Vogel indique que le personnel d’entraînement n’a pas été testé pour le coronavirus

Les Lakers de Los Angeles ont fait face à un moment effrayant quand on leur a dit de tester le coronavirus en raison de quatre tests positifs pour les Brooklyn Nets.

L’entraîneur-chef Frank Vogel est resté en communication avec l’équipe tout au long de sa quarantaine de 14 jours et a discuté des prochaines étapes avec le groupe à la fin.

Vogel a été un grand leader pour cette équipe tout au long de la saison NBA 2019-2020, il n’est donc pas surprenant qu’il continue de le faire pendant une période aussi stressante. Et bien que Vogel et le reste du personnel d’entraîneurs aient suivi les directives de santé en matière de distanciation sociale, seuls les joueurs ont été testés.

Vogel a révélé que lui et le personnel d’entraîneurs des Lakers n’avaient pas été testés pour le virus en raison de la recommandation des médecins de l’équipe, selon Dave McMenamin de ESPN:

“À ma connaissance, le reste du personnel n’a pas été testé”, a déclaré Vogel lors d’une conférence téléphonique avec les journalistes jeudi. «Les seules personnes qui ont été testées sur la nouvelle des résultats positifs des Brooklyn Nets étaient nos joueurs. C’était… suivant l’exemple de notre médecin d’équipe et des autorités sanitaires locales. »

Vogel a également déclaré que les tests étaient effectués au cas par cas et qu’il se sentait suffisamment en sécurité avec une distanciation sociale pour ne pas avoir besoin d’un test:

«J’ai rassuré ma famille en me disant que j’étais en bonne santé et, évidemment, pendant que je côtoyais ces gars-là, il y avait eu des lignes directrices en matière de distanciation sociale, alors je me sentais bien et je me sentais aussi convaincu qu’un test n’était pas nécessaire pour moi. personnellement. Mais je pense que tout le monde est au cas par cas. »

Avec la quarantaine de 14 jours de l’équipe terminée, il est probable que le personnel d’entraîneurs n’avait pas vraiment besoin de passer un test tant qu’il suivait les conseils des responsables de la santé.

Les Lakers resteront probablement à l’abri afin de rester en aussi bonne santé que possible pour un retour potentiel au jeu. Toute maladie pour les joueurs pourrait retarder la date de retour, voire même annuler la saison.

Si les Lakers veulent avoir une chance de remporter le championnat NBA 2020, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour rester en bonne santé d’ici là.