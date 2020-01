Frank Vogel loue la mentalité de «Next Man Up» après sa victoire contre Thunder

Au cours de la saison NBA 2019-2020, les Lakers de Los Angeles ont adopté l’idée d’intensifier lorsque les joueurs sont absents et ce concept était pleinement visible lors de leur victoire sur la route contre l’Oklahoma City Thunder.

Les Lakers étaient sans trois partants dans LeBron James, Anthony Davis et Danny Green, mais ont quand même réussi à remporter une victoire de 125-110.

Ils ont joué dur et intelligemment aux deux extrémités et ont survécu à quelques descentes pour rester bien en tête pendant presque toute la nuit.

Il s’agissait d’une victoire totale de l’équipe et l’entraîneur-chef Frank Vogel a expliqué à quel point il était satisfait de leur performance, via Spectrum SportsNet:

«Extrêmement fier et vraiment extrêmement heureux pour les gars qui – en particulier comme Quinn et Troy et Duds – qui ne jouent pas tous les soirs et qui doivent rester prêts, ce qui est une tâche difficile lorsque vous ne vous entraînez pas et lorsque les jeux se déroulent par et vous ne jouez pas. Pour que ces gars-là restent prêts et entrent et contribuent au niveau qu’ils ont fait ce soir… tous les trois ont joué fantastique et ont joué un grand rôle dans la victoire.

Mais vraiment heureux pour tout le monde d’avoir un prochain état d’esprit avec nos deux gros pistolets sortis et Danny sorti. Au premier trimestre, nos gars sont sortis en feu. Jouer avec une grande énergie, un bon rythme et une grande compétence défensive et juste une solide victoire pour nos gars. »

La deuxième nuit d’une situation consécutive, Los Angeles aurait eu plusieurs excuses plausibles si elle échouait, mais ils ont persévéré et ont réussi à déjouer une équipe d’Oklahoma City qui joue bien récemment. Leur performance en dit long sur leur capacité à jouer dans l’adversité, ce qui devrait être attribué à la fois au personnel d’entraîneurs, James et Davis.

Alors que le Thunder a fourni une légère frayeur à la fin du quatrième quart avec une dernière manche, les Lakers n’ont pas bronché et ont plutôt exécuté en attaque pour mettre le match de côté. Kyle Kuzma en particulier a brillé dans son rôle vedette à l’offensive, récoltant 36 points et montrant pourquoi Los Angeles pourrait être mieux de le garder plutôt que de l’échanger.

Maintenant à 32-7, le violet et l’or ont établi une certaine distance entre eux et le reste de la Conférence Ouest, signe que les deux joueurs All-Star de l’équipe pourraient être en mesure de se reposer pendant la dernière saison. Ils devraient être en mesure de prolonger leur séquence de huit victoires consécutives lorsqu’ils affrontent les Cavaliers de Cleveland.