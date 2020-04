Frank Vogel “ Mentalement renversé mes saisons ” après la pause de la saison NBA 2019-2020

La NBA continue de naviguer sur un territoire inconnu après avoir dû suspendre la saison 2019-2020 en réponse à la pandémie de coronavirus.

Il ne fait aucun doute que le moment de la pause n’était guère idéal pour les Lakers de Los Angeles. Après tout, ils avaient obtenu la première place de la Conférence de l’Ouest à 49-14 et se préparaient à changer de vitesse pour les éliminatoires de la NBA 2020 avant la dernière ligne droite.

LeBron James a reconnu que la rupture prématurée a laissé son corps dans un état de flux d’un point de vue physique. Il semble également peser sur l’aspect mental de la saison.

Selon Jackie MacMullen d’ESPN, l’entraîneur-chef Frank Vogel a reconnu qu’il avait dû encourager son équipe à basculer l’interrupteur jusqu’à la reprise du jeu:

“J’ai inversé mentalement mes saisons”, a expliqué Vogel. “Je suis en été maintenant. Je pense vraiment que nous devons décompresser mentalement. C’est un meilleur état d’esprit que d’essayer de passer au travers. Si nous sprintons à travers ce qui pourrait potentiellement être une pause de deux à trois mois, avec des séances d’entraînement et des réunions et des projets et des films tout au long, serons-nous frais quand cela importera?

Vogel a ajouté que sa priorité sera désormais de s’assurer que les Lakers peuvent le réactiver chaque fois que les séries éliminatoires commencent cette fois-ci:

“Nous devons comprendre que” quand ça compte “pourrait être juillet ou août.”

Les commentaires de Vogel indiquent à quel point l’impact du hiatus a eu sur les opérations quotidiennes. Bien que les joueurs et les entraîneurs aient tendance à être des créatures d’habitude, la rupture soudaine du basket-ball les a essentiellement forcés à trouver un équilibre entre le maintien de leur mentalité en saison sans s’épuiser au moment de leur retour sur le terrain.

Bien sûr, il est sûr de dire que cela sera beaucoup plus facile à dire qu’à faire étant donné toutes les nouvelles restrictions en place dans le contexte de la pandémie en cours. Les Lakers ont déjà commencé à rechercher d’autres méthodes alternatives telles que l’utilisation de l’application de vidéoconférence Zoom pour les aider à coordonner les entraînements à domicile et à garder les joueurs engagés.

Quoi qu’il en soit, il incombera finalement à Vogel de remettre cette équipe à jour chaque fois que la NBA décidera d’un moyen de reprendre la saison.

Bien qu’une équipe des Lakers atone pourrait s’avérer être son propre plus grand défi en séries éliminatoires, il y a de bonnes raisons d’être optimiste compte tenu du travail qu’il a fait avec eux jusqu’à présent. Il sera intéressant de voir à quelle vitesse Vogel peut les remettre sur la bonne voie en tant que favori du championnat.