Frank Vogel partage que Dion Waiters ne jouera pas tout de suite pendant qu’il travaille sur le conditionnement

Bien que les Lakers de Los Angeles n’aient finalement pas pris de décision à la date limite de négociation de la NBA 2019-2020, ils ont pris deux mesures via le marché du rachat.

Après avoir renoncé à DeMarcus Cousins ​​et Troy Daniels, le directeur général Rob Pelinka a amélioré la liste avec Markieff Morris et Dion Waiters maintenant.

Depuis que Waiters a signé pour le reste de la saison, il n’a pas joué son seul match contre Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks.

Après l’entraînement de l’équipe avec Waiters, l’entraîneur-chef Frank Vogel a discuté de leur dernier ajout, selon Tania Ganguli du Los Angeles Times:

“C’est définitivement un joueur qui peut nous aider”, a déclaré l’entraîneur Frank Vogel. «Il a la capacité de mettre le ballon au sol et d’attaquer depuis la position de l’aile. Peut jouer le ballon avec son jeu de catch-and-shoot. C’est un défenseur athlétique et coriace. »

Alors que les Lakers se préparent pour les Los Angeles Clippers, Vogel a partagé que Waiters ne jouera pas tout de suite pour eux, car il travaille sur son conditionnement maintenant:

“Il s’est mêlé aujourd’hui à quelques gars qui n’ont pas beaucoup joué la nuit dernière et à certains de nos gars vidéo”, a déclaré Vogel. “Donc, il sera dans toute la pratique, le travail que nous faisons. … La plus grande chose avec lui est de mettre ses jambes sous lui, donc plus il peut jouer à cinq contre cinq, mieux c’est. »

Pour Waiters, il n’est apparu qu’en trois matchs cette saison après avoir été suspendu à plusieurs reprises par le Miami Heat. Alors que Waiters essaie de mettre son passé derrière lui, il est logique que les Lakers prennent leur temps avec lui.

À l’origine le choix n ° 4 du repêchage de la NBA 2012, les serveurs peuvent éventuellement aider les Lakers si sa tête est au bon endroit. En plus de la capacité de créer pour lui-même et pour les autres, l’homme de 28 ans leur apporte plus de ténacité.

Au milieu d’une série de matchs difficiles, Vogel a le défi d’essayer de gagner des matchs tout en essayant d’incorporer Waiters dans différentes files d’attente.