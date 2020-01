Frank Vogel prêche jouer avec rythme après sa victoire contre les cavaliers

Les Lakers de Los Angeles ont remporté la plupart de leurs matchs au début de la saison NBA 2019-2020 sur le dos de leur défense, une nécessité étant donné que Frank Vogel essayait toujours d’installer son livre de match offensif.

Cependant, à mi-chemin de la saison et il est clair que les Lakers se réunissent sur la fin offensive car ils ont atteint des totaux élevés au cours de leur séquence de victoires actuelle.

Malgré un démarrage lent en première mi-temps, Los Angeles a explosé pour 81 points en deuxième mi-temps en route vers une victoire éclatante contre les Cavaliers de Cleveland.

Frank Vogel a expliqué en détail comment jouer plus de tempo a aidé à contourner l’offensive Laker:

«Je pense que dans la première moitié, nous avons exécuté décemment et nous avons raté beaucoup de regards ouverts. Mais en deuxième mi-temps, je pense qu’une fois que nous avons eu l’impression d’avoir maîtrisé le jeu, tout le monde commence à se sentir en confiance.

Et nous essayons de prêcher le rythme. Notre rythme offensif dans la première moitié des deux derniers matchs du dernier voyage était hors des charts, nous avons marqué plus de 70 points. Nous voulions commencer le jeu de cette façon, nous n’avons pas vraiment commencé le jeu de cette façon et parfois cela se produit. Mais, vous continuez à en parler et à le prêcher, à le demander et à le pousser et il est venu. De toute évidence, notre rythme est annulé si nous n’obtenons pas d’arrêts et si nous commettons une faute, nous avons donc fait un meilleur travail avec cela en seconde période. »

Avec leur taille et leur longueur à l’intérieur, il est logique que Los Angeles joue plus lentement que la plupart des équipes de la ligue, mais il semble y avoir un effort concerté pour essayer de courir plus depuis le début de la nouvelle année. Pousser la balle sur le terrain a fait des merveilles car les Lakers ont pu profiter des asymétries de transition pour des seaux faciles qui alimentent à leur tour leur défense.

LeBron James avait l’air de choisir ses points pour commencer le match contre son ancienne équipe, mais il est passé à la vitesse supérieure après la mi-temps, faisant courir le ballon sur le terrain pour des entraînements sur la jante ou des coups de pied aux tireurs de Los Angeles. La pression qu’il a exercée sur la défense Cavalier a permis aux Lakers de monter gros au quatrième et de ranger le match tôt.

Jouer plus vite fonctionne bien pour le violet et l’or et ils devraient chercher à s’épuiser davantage lors de la prochaine visite de l’Orlando Magic.