Frank Vogel reconnaît la nécessité pour LA de «fabriquer» des minutes pour que Dion Waiters rattrape son retard

L’entraîneur-chef des Lakers de Los Angeles, Frank Vogel, a reconnu que le gardien nouvellement recruté Dion Waiters a beaucoup de rattrapage à faire. Vendredi, l’équipe dirigeante de la Conférence de l’Ouest a officiellement signé la garde de 6 pieds 3 pouces et cherchera à l’intégrer immédiatement.

Vogel a découvert que l’équipe devra «fabriquer» des situations d’entraînement et de mêlée spécialement conçues pour permettre aux serveurs de rattraper leur retard.

Cependant, ce serait un défi pour le Purple and Gold, étant donné qu’ils ont maintenant un temps d’entraînement limité dans le but de conserver l’énergie pour les éliminatoires qui doivent commencer le mois prochain. Les Lakers se sont déjà assurés une place, devenant ainsi la première équipe de la Conférence Ouest à le faire.

Avec le trophée Larry O’Brien en vue, les Lakers ont choisi de laisser tomber le joueur de banc bien-aimé Troy Daniels pour faire de la place à un autre joueur d’impact qui pourrait consolider leur banc. Cela se résumait à un choix entre Waiters et l’ancien coéquipier de LeBron James, J.R.Smith.

Malgré ses nombreux drapeaux rouges et sa saison 2019-2020 extrêmement troublée avec le Miami Heat, les Lakers ont toujours lancé les dés avec Waiters. À son meilleur, le produit Syrcause est une attaque instantanée sur le banc. Waiters a une moyenne de carrière de 13,2 points et est un tireur en carrière de 41,2% sur le terrain et de 34,8% sur trois.

Il convient de noter que Waiters n’est apparu que dans trois matchs cette saison, il est donc difficile de déterminer où il se trouve physiquement cette fois-ci. Le plus grand défi pour Los Angeles sera peut-être de trouver un rôle qui conviendra aux serveurs.

Les Lakers ont encore 21 matchs pour déterminer leur situation de serveurs avant le début de la vraie saison.

