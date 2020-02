Frank Vogel réfléchit sur les performances face aux blazers

Ce fut la période la plus difficile de l’histoire de l’équipe pour les Lakers de Los Angeles alors qu’eux et le reste du monde ont dû faire face à la mort soudaine et tragique de Kobe Bryant.

Toute la semaine, le monde du basket-ball a pleuré Bryant et toutes les équipes de la ligue ont rendu hommage à travers divers messages et actions, montrant à quel point l’icône des Lakers était aimée et respectée.

Après avoir reporté leur affrontement avec les Los Angeles Clippers, le violet et l’or sont finalement revenus au sol mais ont été battus par les Portland Trail Blazers, 127-119.

Malgré la défaite, l’entraîneur-chef Frank Vogel a fait l’éloge de son équipe qui a pu se rallier et performer comme elle l’a fait.

«Nous voulions tous gagner ce match vraiment mal. Mais nos gars, je ne pourrais pas être plus fier de la force avec laquelle ils ont joué », a déclaré Vogel.

«Ils ont beaucoup enduré cette semaine. Ce fut une nuit lourde et émotionnelle. De l’hommage tout au long du jeu, nous l’avons ressenti. Nos gars ont versé leurs tripes là-bas. Nous sommes déçus de ne pas avoir remporté la victoire, mais je ne pourrais pas être plus heureux et plus fier des efforts des gars et de leur performance. “

Les Lakers ressemblaient à une équipe qui ne s’était pas concentrée sur le basket-ball alors qu’ils sortaient pour commencer le match plutôt à plat et semblaient passer par les mouvements aux deux extrémités du sol, une performance tout à fait compréhensible. Ils ont finalement commencé à se ressembler au milieu du troisième quart-temps lorsque Damian Lillard a pris feu sur le terrain et a commencé à jouer avec le rythme et la force pour essayer de rattraper son retard.

Los Angeles a chuté de deux chiffres au quatrième trimestre, mais a finalement réussi à prendre de l’élan en poursuivant 9-0 couronné par un LeBron James trois. Cependant, Portland a répondu avec des possessions offensives bien exécutées et a clôturé le match dans les dernières minutes de la réglementation.

Bien que la perte d’une telle nuit émotionnelle soit difficile à supporter, il serait difficile de blâmer l’un des joueurs étant donné ce qu’ils ont dû endurer. En fait, ils ont tous fait un travail incroyable pour honorer Bryant en sortant et en jouant le jeu aussi dur qu’ils le pouvaient, ce que le quintuple champion de la NBA aurait apprécié.

Malheureusement pour les Lakers, ils n’obtiennent pas beaucoup de sursis alors qu’ils jouent la deuxième nuit d’une situation consécutive contre les Kings de Sacramento.