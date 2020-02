Frank Vogel révèle que les cousins ​​de DeMarcus sont sur la bonne voie pour retrouver la santé d’ici les éliminatoires de la NBA 2020

DeMarcus Cousins ​​est l’une des signatures qui ont le plus enthousiasmé l’entraîneur-chef Frank Vogel et les Lakers de Los Angeles à partir de la saison 2019 de la NBA.

Cousins ​​sortait des saisons précédentes, mais semblait en bonne santé et prêt à concourir aux côtés de LeBron James et Anthony Davis.

Cependant, ce rêve n’a pas duré longtemps car Cousins ​​a déchiré son LCA en août lors d’un match de ramassage et cela a changé la direction de l’équipe.

Les Lakers ont fini par signer Dwight Howard comme son remplaçant, ce qui a fini par être l’un des meilleurs mouvements de l’intersaison, car son histoire de rachat a été remarquable pour les Lakers.

Les Lakers ont déposé une exception pour les joueurs handicapés pour les cousins ​​au début de la saison NBA 2019-2020. Et bien qu’il ait été accordé, les Lakers n’ont jamais exclu un possible retour pour lui. Ils ne le sont toujours pas, car Vogel pense que Cousins ​​est sur la bonne voie pour être en bonne santé d’ici les éliminatoires de la NBA 2020.

“Il est sur la bonne voie pour se remettre en forme en séries éliminatoires et nous devrons voir où il en est avec le rythme, le conditionnement et le timing et tout ça”, a déclaré Vogel. “Mais il est possible qu’il revienne cette saison, oui.”

Les cousins ​​étant suffisamment en bonne santé pour jouer pour les Lakers en séries éliminatoires seraient une ride intéressante, même si on ne sait pas dans quelle mesure cela serait utile.

Les cousins ​​sortiront d’un Achille, d’un quad et d’un ACL déchirés avec un temps de jeu très minimal entre toutes ces blessures, donc avoir confiance qu’il peut être une pièce de rotation légitime sur un concurrent de championnat peut être exagéré.

Cependant, Vogel s’est avéré être une voix digne de confiance dans le vestiaire des Lakers, donc s’il dit que Cousins ​​est prêt à partir, alors il pourrait très bien l’être. Ce qui sera plus important que la santé du genou, c’est le conditionnement, car Cousins ​​a joué un total de 38 matchs la saison dernière et a passé une année complète à réhabiliter l’Achille déchiré une saison avant cela.

Ce sera une histoire intéressante à suivre pour les Lakers, mais il semble que le retour des cousins ​​ne soit pas nécessaire. La rotation des Lakers au centre est la plus solide de toutes les positions et les cousins ​​ne sont peut-être pas meilleurs que Howard ou McGee même à pleine puissance.