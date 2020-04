Frank Vogel Scouting Potential 2020 NBA Playoff Adversors Pendant Hiatus

L’entraîneur-chef des Lakers de Los Angeles, Frank Vogel, a rapidement fait ses preuves en menant l’équipe à un record de 49-14 au cours de la saison NBA 2019-2020 avant qu’il ne soit mis en pause.

Vogel a bâti sa réputation sur sa capacité à créer des unités défensives solides et à communiquer efficacement avec ses joueurs, et cela a montré à quel point les Lakers jouaient.

LeBron James et Anthony Davis ont acheté tôt et le reste de la liste a emboîté le pas.

Avec tous les temps d’arrêt, Vogel a admis qu’il avait pu plonger profondément en étudiant son équipe, via Spectrum SportsNet:

“Eh bien, il y a d’innombrables volumes de vidéos que vous pouvez continuer à étudier et j’en ai profité. J’ai pris un peu d’étirement au premier coup pour avoir un peu de temps pour décompresser. Nous sommes sur une route potentiellement longue ici. Nous n’avons pas obtenu la pause des étoiles parce que nous étions entraîneurs du jeu, alors j’ai pris un peu de temps pour moi avec ma famille. Mais la semaine dernière, j’ai éliminé certains projets de films. J’ai regardé beaucoup de nos matchs juste pour étudier où nous en étions avec notre forfait offensif, notre système défensif, nos façons de grandir… prendre des notes, nous assurer que nous sommes prêts à reprendre là où nous en étions. »

Vogel a également mentionné comment il a pu faire plus de travail vidéo pour se préparer aux éliminatoires de la NBA 2020:

“Et évidemment, il y a … si vous allez sur l’application NBA sur Apple TV, vous pouvez regarder chacun des jeux auxquels tous nos adversaires potentiels en séries éliminatoires ont joué. Il y a donc une excellente occasion de simplement s’asseoir sur le canapé et de se connecter à certains jeux et de les regarder en flux. Nous entraîneurs, nous regardons beaucoup de montages qui sont triés par couvertures défensives ou par le manuel de jeu offensif et etc. et c’est agréable de pouvoir regarder des matchs et avoir une idée de cet adversaire. »

Bien que n’étant pas idéal, l’ordre de rester à la maison a donné à Vogel une occasion rare d’évaluer véritablement la mi-saison des Lakers et avec seulement un quart de la saison régulière restant, il y a beaucoup de ruban à verser. Avoir une longueur d’avance sur les adversaires des séries éliminatoires ne fait pas non plus mal car il y a suffisamment de film pour commencer à formuler des plans de match.

Il n’y a toujours pas de plans clairs pour reprendre la saison alors que la situation des coronavirus continue de se développer, donc Vogel regardera probablement le film jusqu’à nouvel ordre.