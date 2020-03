Frank Vogel se prépare à la NBA pour empêcher les fans d’assister à des jeux en raison du coronavirus

Alors que le monde continue de gérer et de faire face à l’épidémie de coronavirus, diverses ligues sportives professionnelles ont commencé à agir ces derniers jours. Alors que certains jeux ont été annulés, d’autres ont commencé à restreindre l’accès des médias aux joueurs et aux vestiaires.

«Après consultation avec des experts en maladies infectieuses et en santé publique, et compte tenu des problèmes pouvant être associés à des contacts étroits avant et après le match, tous les vestiaires et pavillons des équipes seront ouverts uniquement aux joueurs et aux employés essentiels des équipes et des équipes. jusqu’à nouvel ordre », a écrit la NBA, la MLB, la MLS et la LNH dans un communiqué conjoint.

«L’accès aux médias sera maintenu dans des endroits désignés à l’extérieur des vestiaires et du pavillon. Ces changements temporaires seront effectifs à compter de [Tuesday’s] jeux et pratiques. Nous continuerons de suivre de près cette situation et prendrons toutes les mesures nécessaires pour maintenir un environnement sûr et accueillant. »

La NBA a suggéré la mise en œuvre d’un périmètre de six à huit pieds qui sépare les joueurs des médias lors des interviews, et la ligue aurait informé les équipes de commencer à évaluer qui aurait absolument besoin d’être dans l’arène pour les matchs dans le cas où les fans ne seraient plus permis.

“Très étrange”, a répondu l’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblerait le décor dans ce scénario.

“Mais vous devez faire ce qui est bien dans les circonstances et tirer le meilleur parti de toute situation. Si c’est ce qui est demandé, c’est ce que nous ferons. Mais ce sera certainement étrange. “

Que la NBA soit potentiellement dans une situation où les fans ne pourraient pas assister aux matchs est une réalité que Vogel ne pensait pas possible auparavant. «Il y a une semaine, j’aurais deviné que ce serait très peu probable», a-t-il déclaré.

“Mais à mesure que l’inquiétude grandit, il semble de plus en plus que cela pourrait être une possibilité.”

Vogel ne savait pas si ses joueurs avaient demandé des tests de coronavirus ou si l’équipe leur avait proposé des examens. Néanmoins, c’est une autre distraction pour une équipe qui a déjà traité un problème géopolitique à l’étranger en Chine, et plus récemment la tragédie de Kobe Bryant.

«Lorsque j’ai accepté le poste, mon objectif était de faire en sorte que notre équipe reste dans l’instant, de se concentrer sur la tâche à accomplir et d’essayer de bloquer le bruit extérieur», a déclaré Vogel à propos de la navigation dans les distractions.

“À l’époque, il y avait beaucoup de bruit au sujet du dysfonctionnement de notre organisation, mais nous avons rencontré beaucoup de circonstances inhabituelles tout au long de l’année, où ce message s’est appliqué.”