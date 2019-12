Frank Vogel soucieux de rendre Kyle Kuzma «confortable»

Les Lakers de Los Angeles sont revenus d'un road trip de cinq matchs sans que LeBron James ne soit disponible pour le match de dimanche contre les Nuggets de Denver, mais voyant Kyle Kuzma de retour dans l'alignement après avoir raté le temps en raison d'une entorse de la cheville gauche.

La blessure a coûté à Kuzma tout le voyage sur la route et était la troisième qu'il subit depuis l'été. "Il n'est pas à l'aise en ce moment", a reconnu l'entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel. «Il est impossible pour quiconque d'être à l'aise après avoir raté tout un camp d'entraînement et affronté trois blessures différentes au début d'une saison.

"Il n'a pas joué depuis une semaine ou deux, et maintenant nous recommençons le processus pour le remettre dans l'offensive et le mettre à l'aise."

L'intersaison s'annonçait comme une expérience d'apprentissage précieuse pour l'attaquant de troisième année alors qu'il était avec l'équipe des États-Unis avant la Coupe du monde de basket-ball de la FIBA ​​2019. Alors qu'il était à l'étude pour faire partie de l'équipe finale de l'équipe américaine, une blessure à la cheville a mis fin à la candidature de Kuzma.

Cela s'est révélé plus tard être une réaction de stress au pied gauche. Kuzma a été écarté du camp d'entraînement et de la pré-saison, et n'a fait ses débuts que le 1er novembre. Alors que les Lakers travaillaient pour intégrer leur sixième homme probable, Kuzma a été éjecté par une abrasion oculaire et une entorse de la cheville susmentionnée.

Ajoutez à cela que les Lakers dans leur ensemble ont subi des changements, et Kuzma n'a jusqu'à présent pas répondu aux attentes. Vogel est conscient des défis, mais peu inquiet.

«C'est un jeune joueur avec une toute nouvelle équipe de coéquipiers et d'entraîneurs, un nouveau système. Avec des gars plus jeunes, cela prend parfois un peu de temps », a-t-il déclaré. "Mais il va être un énorme facteur pour nous cette année."

La confiance des Lakers en Kuzma est antérieure à l'arrivée de Vogel, car le front office a été catégorique pour le garder hors des discussions commerciales pour Anthony Davis. L.A.a plutôt construit leur package autour du choix n ° 4 lors du repêchage de la NBA 2019, et les autres membres de Kuzma du jeune noyau autrefois ballyhooed: Lonzo Ball, Josh Hart et Brandon Ingram.

La capacité de Kuzma à faire un autre pas en avant dans sa progression et à s'installer aux côtés d'Anthony Davis et James en temps opportun pourrait être cruciale pour les Lakers au milieu d'une partie de l'incertitude entourant leurs deux joueurs All-Star.