Frank Vogel veut que les Lakers se concentrent sur la «maintenance» en pause

L’entraîneur-chef des Lakers de Los Angeles, Frank Vogel, fait partie des nombreux entraîneurs de la NBA qui essaient de changer leur état d’esprit et de comprendre comment maximiser la situation présentée devant eux avec le coronavirus. Alors que la NBA garde l’espoir de pouvoir reprendre la saison sous une forme ou une mode, très probablement dans un endroit central comme Las Vegas, Vogel a déclaré qu’il voulait que ses joueurs se concentrent sur l’entretien du corps et prennent une pause mentale, presque comme ils le feraient au cours de l’été, afin de revenir le plus frais possible si la NBA finit par reprendre.

Vogel a été interrogé sur son approche de la gestion de son équipe pendant le coronavirus par Jackie MacMullan d’ESPN.

“Si vous le suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez qu’il s’entraîne comme un fou”, a déclaré Vogel. “Mais LeBron sait ce qu’il fait. Ses séances d’entraînement sont principalement pour l’entretien du corps, c’est ce que nous recherchons avec nos gars en ce moment. “

Beaucoup de Lakers ont trouvé des façons de travailler sur leurs jeux, de rester en forme ou au moins d’éviter l’ennui. Anthony Davis a tiré sur son terrain de basket en plein air et Kyle Kuzma est monté sur TikTok, tandis que James est également devenu un incontournable de la chaîne TikTok de son fils Bronny.

