Frank Vogel Vocal aux Lakers à propos de ne pas perdre de vue avant le week-end des étoiles NBA 2020

Les Lakers de Los Angeles se sont améliorés pour atteindre un record de 40-12 dans la Conférence de l’Ouest avec leur victoire de 125-100 contre les Phoenix Suns.

Rajon Rondo a ouvert la voie avec un sommet de 23 points sur le banc, convertissant neuf de ses 13 tentatives de placement.

Les Lakers cherchent maintenant à clôturer la première moitié de la saison régulière sur une bonne note lorsqu’ils reviendront à l’action pour un affrontement contre les Denver Nuggets, deuxième place, au Pepsi Center.

Les deux équipes sont séparées par seulement trois matchs au classement, offrant aux Lakers une excellente occasion d’élargir encore cet écart alors qu’ils se préparent à entrer dans le week-end des étoiles NBA 2020.

À la recherche de son équipe pour rester sur la bonne voie, l’entraîneur-chef Frank Vogel a rappelé à ses joueurs de ne pas perdre leur concentration avant la pause dans le calendrier.

“Nous en avons parlé”, a déclaré Vogel avant la victoire de l’équipe sur les Suns.

«C’est un moment de la saison où les équipes subissent des pertes qu’elles ne devraient pas subir. Nous jouons pour quelque chose de plus grand et c’est plus important que nous. Nous n’allons pas faire partie de ces équipes. Nous allons nous occuper de nos affaires. “

Alors que les Lakers seront absents pendant neuf jours après le match contre les Nuggets, plusieurs joueurs de l’équipe devraient participer à certaines des festivités du week-end des étoiles NBA.

Dwight Howard revient notamment au Slam Dunk Contest pour la première fois depuis 2008. Il est l’un des quatre participants à la compétition, avec Pat Connaughton, Aaron Gordon et Derrick Jones Jr.

LeBron James et Anthony Davis représenteront également l’équipe LeBron dans la 69e édition du NBA All-Star Game. Vogel sera également l’entraîneur-chef de l’équipe LeBron, le reste de l’alignement ayant été révélé la semaine dernière.

Lorsque la deuxième moitié du jeu reprendra le 21 février, les Lakers accueilleront les Grizzlies de Memphis lors du premier de trois matchs consécutifs au Staples Center. Les autres adversaires de la famille d’accueil comprennent les Boston Celtics et les New Orleans Pelicans dans ce qui devrait être une semaine intrigante de basket-ball.